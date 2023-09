Pensión no contributiva por invalidez: Cómo solicitarla y qué tener en cuenta

El hombre falsificó la tarjeta de su esposa para poder aparcar en plazas para personas con discapacidad. / FREEPIK

Las pensiones más comunes que tenemos en España son las de carácter contributivo. Sin embargo, también existen unas pensiones para aquellas personas que no tienen derecho a cobrar las de modalidad contributiva. Estas son las pensiones no contributivas, que están gestionadas por el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (Imserso). Aunque también existen las pensiones no contributivas de jubilación, las pensiones no contributivas por invalidez tienen características únicas.

Qué son las pensiones no contributivas por invalidez

Las pensiones no contributivas son prestaciones vitalicias dirigidas a personas jubiladas o en situación de invalidez que no hayan cotizado lo suficiente como para acceder a una pensión contributiva. Además de unos ingresos mínimos, este tipo de pensiones también proporcionan asistencia médica y farmacéutica gratuita. Para ser beneficiario es necesario contar con una vulnerabilidad económica o carencia de ingresos, pero no hay un mínimo de cotización.

A su vez, la pensión no contributiva de invalidez asegura a todos los ciudadanos en situación de invalidez y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva.

Requisitos para acceder a la pensión no contributiva de invalidez

Para estas pensiones hay dos tipos de requisitos: los generales, que tendremos que cumplir obligatoriamente; y los específicos para la pensión de jubilación o para la de invalidez. A continuación, los requisitos generales para poder acceder a una pensión no contributiva:

Demostrar no haber cotizado lo suficiente como para acceder a una pensión contributiva

Demostrar una carencia de ingresos suficientes para mantener un mínimo nivel de vida

El límite de ingresos está en los 6.784,54 euros anuales para una persona

Estos son los límites para los solicitantes que convivan con familiares de hasta segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos del solicitante):

Unidad formada por 2 convivientes : 11.533,72 euros

Unidad formada por 3 convivientes : 16.282,90 euros

Unidad formada por 4 o más convivientes : 21.032,08 euros

Si fueran dos integrantes y uno fuera padre, madre o hijo el límite se sitúa en los 28.834,30 euros anuales.

Si fueran tres integrantes y uno fuera padre, madre o hijo el límite se sitúa en los 40.707,25 euros anuales.

En el caso de cuatro o más integrantes y uno fuera padre, madre o hijo el límite se sitúa en los 52.580,20 euros anuales.

Por otro lado, los requisitos específicos para la pensión no contributiva de invalidez son más escuetos:

Tener entre 18 y 65 años

Haber vivido en España durante 5 años, de los cuales dos deben ser inmediatamente anteriores a la fecha de solicitud

Contar con un grado de discapacidad igual o superior al 65%

Cuantía de la pensión no contributiva por invalidez

La cuantía máxima se sitúa en los 484,61 euros mensuales (6.784,54 euros anuales) y la mínima del 25% se sitúa en los 121,15 euros al mes (1.696,14 euros anuales). También hay que tener en cuenta que estas cuantías son las mismas para las pensiones no contributivas de jubilación. Sin embargo la cantidad se reducirá si hay más convivientes que la perciban en la misma unidad familiar:

Dos beneficiarios: la cuantía para cada uno bajará a los 411,92 euros por mes (5.766,86 euros al año).

Tres o más beneficiarios: la cuantía descenderá a los 387,69 euros al mes (5.427,63 euros anuales).

Cómo solicitar la pensión no contributiva por invalidez

Estas pensiones se solicitan en el Imserso, que también se encarga de gestionarlas. Bastará con acudir a cualquiera de las oficinas del Imserso, las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas o, en su defecto, las oficinas de la Seguridad Social. En cuanto a las personas residentes en Ceuta y Melilla, estas deberán ir directamente a las oficinas del Imserso.