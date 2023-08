Las empresas de cruceros dejan atrás los números rojos de la pandemia

Cruceros en el Puerto de Barcelona.

Durante el confinamiento, la industria turística aguantaba la respiración por si no era posible recuperar las cifras que hasta entonces pronosticaban un ascenso imparable. Uno de los sectores más golpeados por la llegada del nuevo virus fue el crucerístico, aquel que no permitía juntar a 10.000 personas durante más de cinco días en un recinto cerrado como en uno de sus barcos. Las cuatro principales empresas crucerísticas del mundo (Carnival, Royal Caribbean, Norwegian Cruise Line y MSC Cruceros), que acumulan el 90% de la cuota de mercado, registraron un descenso del 70% de sus beneficios en 2020 y perdieron otro tanto en Bolsa, a excepción de MSC Cruceros, que no cotiza. Tres años más tarde, las navieras dejan atrás los números rojos de la pandemia y lo hacen a lo grande: según la Asociación Internacional de Líneas de Cruceros (CLIA, por sus siglas en inglés), el volumen de pasajeros de cruceros alcanzará los 31,5 millones en 2023, un 106% más que en 2019, y los resultados financieros del segundo trimestre permiten vislumbrar nuevos récord en sus cuentas anuales.

En vista de los buenos datos turísticos registrados por todo el mundo, Royal Caribbean aumentó en dos ocasiones sus expectativas de beneficios y es posible que todavía se quede corto. La naviera consiguió una facturación récord de 3.500 millones de dólares en el segundo trimestre de 2023 y un beneficio neto de 458,8 millones de dólares. En 2019, el beneficio neto de la compañía ascendía a 472,8 millones. "Lo que nos ha sorprendido", señalaba su consejero delegado, Jason Liberty, durante la conferencia con inversores, "ha sido nuestra capacidad para seguir subiendo los precios y que la demanda siga llegando a niveles más altos que en periodos anteriores".

Por su parte, Carnival Corporation, la mayor empresa de cruceros del mundo, registró un máximo histórico de reservas futuras de cruceros en el segundo trimestre de 2023, que para la compañía finaliza el 31 de marzo, y un récord de ingresos de 4.900 millones de dólares, aunque todavía registra pérdidas netas de 407 millones de dólares. "Estamos trabajando duro para mitigar cuatro años de inflación", afirmó durante la presentación de resultados su consejero delegado, Josh Weinstein. El parón ocasionado por el coronavirus supuso unas pérdidas superiores a los 13.700 millones de euros en los primeros dos años de pandemia al primer operador mundial, que no pudo reanudar su actividad hasta el tercer trimestre del 2021.

Los resultados de Norwegian Cruise Line Holdings (NCLH) todavía están lejos de alcanzar cifras de 2019, aunque la empresa ha dejado atrás los números rojos que arrastró durante los primeros años de la pandemia. En el segundo trimestre del 2023 facturó 86 millones de dólares (1.700 millones en 2019) y obtuvo un beneficio neto de 137 millones de dólares, aproximadamente la mitad de la cifra conseguida hace cuatro años (282,1 millones). En su caso, se observa un aumento significativo de los precios sobre un crecimiento de la capacidad del 19% en comparación con 2019 y también tiene entre un 60% y un 65% de reservas programadas para los próximos 12 meses. La demanda es tan alta que la compañía ha notado un incremento del porcentaje de clientes que navegaron este año y están volviendo a reservar a precios más altos.

Y MSC Cruceros, líder en España, también sigue la senda positiva de sus competidores. Sus ingresos se triplicaron en 2022 hasta los 2.645 millones de euros y la naviera espera conseguir su beneficio prepandemia este mismo año. Hace tres años, su facturación se derrumbó un 78% hasta los 705 millones y llegaron a números rojos en 2022.

Revalorizaciones récord

Tras un batacazo en Bolsa que dejó las acciones de Royal Caribbean a 23,81 dólares cada una, la empresa ha conseguido remontar hasta un precio de 98,65 dólares actuales. Desde que empezó el 2023, Royal Caribbean se ha revalorizado un 102,50% en el S&P 500 y es uno de los valores que más ha crecido dentro del índice gracias a un incremento de sus reservas del 10% en comparación con niveles prepandemia, incluso con la cancelación de las líneas que transitaban por San Petersburgo por la guerra en Ucrania.

Los títulos de Carnival Corporation han seguido un camino similar, pero su valor todavía es muy reducido en comparación niveles prepandemia. La compañía ha conseguido revalorizarse un 100% en lo que va de año hasta los 15,59 dólares cada acción, muy lejos de los 67 dólares de 2018. A un ritmo más pausado se recuperan las acciones de Norwegian Cruise Line, cuyo valor ha crecido un 41,36% desde que comenzó el año. Cada título cotiza a 16,78 dólares cada uno, también lejos de los casi 60 dólares que obtenía la compañía por cada uno de ellos en enero de 2020, justo antes de los confinamientos mundiales.

España, puerto de cruceros

Noticias relacionadas

Dentro del récord absoluto de turistas que este año han veraneado en España hay un espacio para los cruceristas. Según las últimas cifras de Puertos del Estado, el número de pasajeros de cruceros que transitó por recintos portuarios españoles durante los primeros seis meses de 2023 superó en un 5% los datos de 2019 hasta los 4,94 millones de viajeros. En total, unos 2.070 buques han recalado en el país en este periodo, un 8,4% más que hace cuatro años.

Barcelona se mantiene como puerto preferido de los cruceristas, con un total de 1,379 millones de pasajeros que desembarcaron en la ciudad, seguido de Baleares (916.283 viajeros), Las Palmas (840.395 pasajeros) y Santa Cruz de Tenerife (612.141 pasajeros). La Ciudad Condal es tan popular entre los cruceros que ocupa el séptimo puesto en la lista elaborada por CLIA de los 20 puertos más visitados anualmente.