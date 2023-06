¿Tendrá extra de verano este año el Ingreso Mínimo Vital?

Dinero en efectivo. / Manu Mitru

La Seguridad Social creó el Ingreso Mínimo Vital con el fin de dar una cobertura económica a las familias o personas que llegan a un límite anual de rentas. Y ahora que estamos a las puertas de la temporada estival y de las vacaciones, muchos beneficiarios se preguntan si obtendrán paga extra si reciben al mismo tiempo el Ingreso Mínimo Vital. La administración ha lanzado un aviso para aclarar cualquier duda que pueda surgir sobre este tema.

Con los últimos cambios introducidos por el Ministerio de la Seguridad Social, capitaneado por José Luis Escrivá, es lógico que surja esta duda. El ministerio aumentó desde comienzos de año los esfuerzos para que esta renta garantizada llegue a un mayor número de beneficiarios. En este sentido, y tal y como aportan los últimos datos conocidos, esta ayuda ya beneficia a más de 1,6 millones de personas. Según la Seguridad Social, este año no habrá paga extra de verano.

¿Por qué ocurre esto?

Para darle explicación a por qué este año las personas beneficiarias del Ingreso Mínimo Vital no recibirán paga extra en verano, la Seguridad Social ha lanzado un aviso. En él se explica que ha recurrido a su derecho a cobro por parte de los beneficiarios. Así, las personas beneficiarios verán ingresada la cuantía de la prestación en 12 pagas al año y no en 14, como sí ocurre en el caso de los pensionistas.

Este hecho aparece recogido y explicado en el Real Decreto-Ley 20/2020 donde aparece esta ayuda. En él se afirma que la renta garantizada para un hogar unipersonal "es el equivalente al 100% del importe anual de las pensiones no contributivas de la Seguridad Social vigente en cada momento, dividido por 12 meses". Por tanto, las personas que reciben esa mensualidad no cobran nunca la paga extra, ni en verano ni en el período navideño.

Otro motivo por el que ocurre esto es porque el Ingreso Mínimo Vital es una prestación no contributiva, es decir, que no aporta al sistema contributivo español frente a las pensiones de la Seguridad Social, que sí reciben la categoría de contributivas. Cabe destacar que esta ayuda no corresponde con una cuantía fija, es decir, es la diferencia entre el límite de ingresos máximos fijados cada año por el Gobierno de España y las rentas de los solicitantes en función del número de miembros de la unidad familiar.

¿Cuándo se cobra el Ingreso Mínimo Vital en junio de 2023?

Según se explica en el mencionado Real Decreto-Ley, el Ingreso Mínimo Vital se cobra a mes vencido. Por tanto, se cobra entre el primer y cuarto día hábil del mes siguiente. Como este año los días 1 y 2 de julio son fin de semana y los organismos públicos no trabajan durante esos días, los pagos se hacen en día hábil y se cobrará a partir del lunes, 3 de julio. Sin embargo, hay entidades bancarias, como BBVA, CaixaBank o Banco Santander, que se adelantan a esta fecha y lo ingresas en el último día hábil del mes correspondiente.