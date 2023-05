Los consejeros independientes de NH dimiten por la operación de Minor

Fachada de un hotel NH en Madrid. / NH Group

NH Hotel Group añade un capítulo más a la truculenta operación de Minor International. Los tres consejeros independientes de la compañía, Alfredo Fernández Agras, José María Cantero de Montes-Jovellar y Fernando Lacadena Azpeitia, han comunicado por carta conjunta su dimisión "irrevocable" para mostrar su disconformidad por el intento de opa de Minor. En el comunicado remitido a la Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), los consejeros tachan de "perjuicio para los accionistas minoritarios" las actuaciones llevadas a cabo por el mayor accionista de la hotelera. Los miembros restantes del consejo de administración también han manifestado su disconformidad con las manifestaciones vertidas en la carta de dimisión y han solicitado la convocatoria de una reunión de carácter urgente con el objetivo de analizar las actuaciones que el consejo "considere pertinente realizar" en relación con lo expresado por los consejeros independientes.

Los tres independientes que han dejado la compañía alegan que el 9 de marzo de 2020 se aprobó por unanimidad, incluyendo a los consejeros dominicales, iniciar un proceso de oferta pública de exclusión a 7,30 euros por acción. La operación fue comunicada a la CNMV, pero se suspendió más adelante por la evolución de la pandemia. En la actualidad, y considerando que el número de acciones se incrementó en un 11% a pesar de la inflación y los tipos de interés, la hotelera consiguió sacar adelante las cuentas y durante la segunda mitad del año, Minor manifestó a este consejo su voluntad de promover, de nuevo, una oferta pública de exclusión de NH de Bolsa. En este caos, la CNMV no consideró justificado el rango de valoración que pretendía aplicar Minor, de 4,81 euros y 5,68 euros por acción.

Según los independientes, lo que ha sorprendido a los consejeros que han dimitido es la decisión que ha tomado Minor en la última semana de comprar acciones mediante una orden en el mercado a un precio de hasta 4,50 euros por acción, "significativamente inferior al mencionado rango que la CNMV ni siquiera consideró justificado como precio de exclusión. Tras el comunidado, Minor se vio obligado a frenar el proceso. "La respuesta de la CNMV fue contundente y, a nuestro juicio, demuestra que la decisión de Minor no fue apropiada", señalan en el comunicado. En la misiva explican que Minor estaría fomentando "una reducción aún mayor de la liquidez de las acciones de NH" por sus compras en el anunciado periodo de 30 días en perjuicio de los accionistas minoritarios, ya que la única alternativa que les ofrecía era vender sus acciones a Minor a un precio por debajo tanto del rango fijado tres años atrás como el que la CNMV estimaba como umbral mínimo. "Por tanto", continúan, "ni se aumenta la liquidez ni se presenta una oferta pública de exclusión con todas las garantías para los accionistas minoritarios".

De ahí que para los consejeros independientes la posición de los minoritarios "no ha podido quedar plenamente salvaguardada" y la "pasividad u oposición" de los restantes miembros del consejo de administración de NH no ha permitido impulsar el ofrecimiento de una alternativa "justa". Con su dimisión esperan que el consejo reflexione y cambie el sentido de sus últimas decisiones. "Pese a la gravedad de estos acontecimientos, nos queda la esperanza de que el consejo de Minor no haya sido plenamente conocedor de las implicaciones de las decisiones que ha tomado y del potencial daño que podría infligirse a NH. Por ello, esperamos que una decisión tan relevante como la aquí comunicada por todos los consejeros independientes de NH haga reflexionar en profundidad al Consejo de Minor y cambiar el sentido de sus últimas decisiones", han manifestado.