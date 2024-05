Diego Fortunato, director de la galería de arte Colnaghi: "Mis padres me dejaban leer todo lo que quería"

P. ¿Sus primeras lecturas?

R. Edgar Allan Poe. Yo era muy retorcido a los diez años, no me daba miedo. Ni Tintín ni Astérix me gustaban. El principito de Saint Exupèry me parecía mágico, pero muy triste.

P. ¿En su familia había lectores habituales?

R. Sí, mi padre y mi madre eran químicos, y mi madre, además, concertista de piano. Me dejaban leer todo lo que yo quería. Después me gustó un autor argentino coetáneo de Borges: Manuel Mujica Lainez, que creo que era amante del hermano de mi madre, un famoso filólogo que hizo carrera en Boston College, (escapando de la Argentina represora).

P. ¿Me explica mejor eso?

R. Cuando mi tío era muy joven, vivía en la impresionante casa de Mujica en Buenos Aires, con la esposa del escritor. El caso es que había una casita de invitados en el jardín y allí vivía mi tío. Mujica es hiperrealista, describe las situaciones de modo que te sumerge en ellas. Cualquiera de sus expresiones la puedes imaginar, es un hombre muy erudito que está escribiendo para ti, para aquel que lo lee.

P. ¿Una obra en especial?

R. Una biografía novelada, Bomarzo. La vida y aventuras del duque de Orsini, un visionario del renacimiento italiano. Mujica te hace vivir su universo.

P. Un duque jorobado que creó el bosque de los monstruos con personajes deformados. Se acerca de nuevo a Alan Poe.

R. El bosque, en Bomarzo, cerca de Roma, reúne una muestra del renacimiento tardío italiano. Y se lo dedicó a su esposa cuando ella murió.

P. ¿Libros recomendables de diseño industrial?

R. Serge Mouille: Luminaires 1953-1962. También Une vie de création, de Charlotte Perriand, arquitecta y diseñadora francesa. Tenía la creencia de que un mejor diseño ayuda a crear una sociedad mejor. Ella es la diseñdora de varios muebles de Le Corbusier.

P. ¿Algún autor británico?

R. Luke Jennings, autor de Codename Villanelle, de donde surgió la serie Killing Eve, también muy retorcida. Va de una asesina a sueldo, una psicópata, obvio, y la policía que la persigue se enamora de ella. Él y su esposa son amigos míos. Es muy talentoso y original y me resulta muy divertido hablar con él.

P. Hubo lío con el final de esa serie.

R. Jennings se enfadó porque le cambiaron el final original sin autorización. Los fans se enojaron y finalmente decidieron rodar más capítulos para volver al desenlace inicial.