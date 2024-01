Epifanías, revelaciones y deseos de Año Nuevo

Buzón de Baltasar en Vila-real / EPE

Acabé el año 2023 con el percance estilístico que una conocida presentadora de televisión y novelista de alcance planetario no pudo disimular en pleno directo. No se trató de nada que necesitara la intervención urgente de Dámaso Alonso o de Carlos Bousoño, maestros de la estilística. Bastó con que una costurera o sastra del programa acudiera en su auxilio para solucionar la contrariedad que había sufrido cuando se le descosió en directo la falda -que no era de ortografía- al levantarse de la silla.

Y como ya sabemos que lo mismo valen para un Rothko que para un descosido, yo les pido a los Reyes Magos que me enseñen a ser más pulcro en mi estilo, a coserme a la realidad literaria, a no dar puntada sin hilo narrativo, a aficionarme al cosido madrileño, a reubicarme en la zurda y en el zurcido, a hacer propósito de enmienda y remendar errores, a no ser borde y a bordar con primor, a dominar el pespunte, el apunte y el repunte con filigrana, a usar bien las comas y los puntos de sutura, a dominar el punto de cruz porque «al falso amigo, hazle la cruz como al enemigo», a manejar con soltura la costura (ay, la rima) en las tramas del día.

Las tramas del día vienen últimamente con el revival de los dos rombos. Es de dos rombos, decía mi madre. A la cama. Baja la cabeza, que se están besando, decía mi madre. Y así andamos todavía, con los traumas -ahora sí es correcto- a flor de pie pero sin poder darles una patada que los lance más allá del yo, del ello, del superyó y del Pocoyó ("un niño con una curiosidad innata por el mundo que le rodea").

De aquellos dos rombos primigenios, una especie de ce(n)sura en el verso libre de la imaginación, de aquellos polvos -con perdón- vienen los lodos de los lectores de sensibilidad (para comprobar y garantizar que la representación de todos los colectivos o minorías es la apropiada), los ecománagers (para frenar los efectos negativos en el medio ambiente de una producción audiovisual y para hacer una producción sostenible), los trigger warnings (avisos sobre aspectos potencialmente peligrosos, sensibles, desagradables, nocivos, inapropiados: "Este programa contiene escenas de desórdenes alimentarios", previene T4/E10 de The Crown).

Todo lo que puede herir la sensibilidad del lector o del espectador pasa por la túrmix de las licencias, las aprobaciones, los permisos y privilegios de las ordenanzas de la corrección. Más sensibilidad que sentido. 673 obras literarias se han retirado de las escuelas del Orange County (California, sí, la California libertina de Californication). La ley HB 1467. Isabel Allende, Gabriel García Márquez, Haruki Murakami, Gustave Flaubert, Federico García Lorca, por lo que parece. Libros vetados. ¿Es esto un fallo en la realidad Matrix? Por si acaso, yo les pido a los Magos de Oriente una operación oftalmológica que nos reduzca las distopías, digo las dioptrías. Feliz Año Nuevo.