L'Altell, la librería de referencia de Banyoles

Heredera de la librería Escolar, que fundó su padre con tres amigos hace 50 años, L’Altell y su librera, Irene Tortós-Sala, son fruto de un intercambio de favores. Ella acababa de tener mellizas y su padre le propuso que se quedara la Escolar y él abriría L’Altell.

A finales de 1991 cerraron la antigua librería, dejaron prensa y revistas e Irene se centró en los libros. En 2009 cambió de local y se acercó al centro histórico de Banyoles, y hoy es la librería de referencia de la ciudad y la comarca, a pesar de Girona.

"Ha sido una ardua tarea explicar a la gente que lo que encuentran en Girona lo tenemos también aquí", comenta con un pelín de ironía esta mujer que parece nacida para prescribir: "No había pensado ser librera, pero me gusta tratar con la gente". Tiene nueve clubs de lectura (de infantil a inglés), charla no falta.