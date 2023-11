Reyes Milá: "Hay que estar informado, hay que leer, hay que saber qué se vota"

Reyes Milá, socia de la librería barcelonesa +Bernat / Julio Carbo

1 Se lee en minutos Anna R. Alós



P. ¿Cuáles son sus títulos recientes?

R. Los desacuerdos de paz, de Juan Gabriel Vásquez; Judas, de Amos Oz; Una mujer en Berlín, la autobiografía de Marta Hillers; Soldados de Salamina, de Javier Cercas, y Ultimate Love, de Dolores Payás.

P. ¿Fan de Javier Cercas?

R. Totalmente, y Soldados de Salamina se me había escapado. Sucumbí al autor en Anatomía de un instante. ¿Cómo se puede escribir tanto, tan bien y tan apasionante sobre un solo día?

P. El tema de la guerra civil española tira mucho.

R. Siempre me interesa profundizar en ese horror entre hermanos para que no se repita. Cercas se introduce con respeto y un intento de ecuanimidad, y de una manera novedosa.

P. ¿Judas? Cuénteme.

R. Una historia preciosa en Jerusalén. No había leído nada de Amos Oz y fue antes del terrible ataque de Hamás hace unas semanas y la situación actual de locura absoluta. Oz sostiene que sin Judas no habría cristianismo y que no fue un traidor.

P. ¿Y sobre Los desacuerdos de paz? Es una recopilación de artículos de las negociaciones entre el Gobierno colombiano y las FARC.

R. Sí, y sobre la profunda maldad de lo que llamamos fake news. Después de 50 años y miles de muertos, se firma un acuerdo que parecía imposible. Se somete a referéndum y los poderosos y corruptos de siempre, utilizando los argumentos más terribles y engañosos, logran convencer a un pueblo herido como el colombiano y sale un ¡no! al acuerdo de paz.

P. Un título que, además, informa.

R. Para entender que hay que estar informado, hay que leer, hay que saber qué se vota. Y hay que hacerse socia de las librerías, lugares llenos de sabiduría que necesitan de nuestro apoyo.

P. ¿La primera lectura que recuerda fue...?

R. El tercer ojo, de Lobsang Rampa. Me abrió un mundo nuevo, el Tíbet, su sabiduría, la fuerza de la mente, el ojo en el centro como fuerza personal.

P. ¿Leer significa?

R. ¡Todo! Descubrir, aprender, revivir, soñar, disfrutar, emocionarte, reír, llorar y en todo ello tu imaginación no para de crecer. Abrir un libro es como sumergirte en la lámpara de Aladino.

P. ¿Se deja aconsejar?

R. Sí, por Montse Serrano, alma mater de la librería de la que soy socia. El consejo es básico porque descubres joyas.