Manel Fuentes: "Apenas uso las redes, no explico al mundo qué leo, qué como o qué cago"

P. ¿El primer libro?

R. La isla del tesoro. Pasaba las páginas entre miedo e intriga, no podía parar de leer. Supongo que me habría gustado ser un pirata por el punto canalla.

P. ¿Puede definir qué es leer?

R. Leer es curativo; hay momentos que me interesa evadirme del mundo, momentos en que busco una segunda opinión, otros en los que quiero discutir con el autor... leer me ofrece todo eso.

P. ¿De qué le cura?

R. Vivir siempre hiere y la letra impresa va allí donde está la herida.

P. ¿Un ejemplo?

R. La biografía de Fouché de Stephan Sweig, entiendes el sistema político del todo, el por qué estamos inmersos en un sistema nefasto.

P. ¿Le van las biografías?

R. Sí. La del príncipe Enrique, sin interesarme especialmente el personaje, es de una narrativa adictiva, como la de Andre Agassi, del mismo autor, J. R. Moehringer. Buenísima la autobiografía de Woody Allen.

P. ¿Biografías de músicos?

R. La autobiografía de Bruce Springsteen es muy buena; la primera parte, no tanto la segunda. La de Jhonny Cash no me gustó, pero muy buenas la de Eric Clapton y la de Keith Richards, Vida. Cuenta que se esnifó a su padre. ¡Ah!, y Yo fui el camello de Keith Richards, buenísima.

P. Hablemos de ficción.

R. El guardián entre el centeno me marcó. Lo leí a los 16 años, la misma edad que el protagonista; ver la realidad, el desencanto de un mundo en el que yo intentaba hacerme un hueco y no todo era verdad. Ni en el libro ni en la vida.

P. ¿Novelas de adulto?

R. Las de Michel Houellebecq. Con sus tesis lleva el debate a la frontera de la realidad, es provocador y exige intelectualmente. Las de Emanuelle Carrère, que con sus propias experiencias suscita polémicas, y las de Javier Marías, que te lleva a los terrenos más polémicos.

P. ¿Repite autores?

R. Soy capricornio. Cuando me focalizo en algo, es aquello para siempre. Descubrí a Thích Nhât Hanh, autor vietnamita, a través de un libro de caligrafía, y busqué toda su obra en español, tengo 52.

P. ¿Lee en papel?

R. Siempre, los libros ya no caben en casa. No leo recomendaciones en redes, apenas las uso, no explico al mundo qué leo, qué como o qué cago.