Mayte Ametlla, presentadora: "A mis conquistas les leo Bukowski después de una noche de placer"

La presentadora de televisión Mayte Ametlla / EPE

1 Se lee en minutos Anna R. Alós



P. ¿La conjura de los necios le impresionó?

R. Me atrapó por su ironía. Es una novela dual, divertida y amarga. Quizás me identifico con ese sentimiento.

P. El autor se suicidó a los 32 años.

R. Porque sintió el rechazo del mundo editorial. Su madre consiguió publicarlo y fue galardonado con el Premio Pulitzer.

P. ¿Algo de poesía?

R. Charles Bukowski. Sus poemas son descarados, extremos y cargados de erotismo. Es un poeta poco convencional, y le confieso que me gustaba leerles sus poemas a mis conquistas después de una noche de placer.

P. Él piensa que el amor muere al ver la realidad.

R. Soy una idealista y todavía creo en el amor profundo, pero es cierto que la realidad puede romper el sentimiento de amor pasional. Las personas que no conviven, disfrutan de una relación más intensa, más ficticia, más irreal pero repleta de pasión. Bukowski decía que el amor está hecho para las personas capaces de sobrellevar una carga psíquica.

P. ¿Una escritora actual?

R. Milena Busquets con También esto pasará. Me sentí muy identificada con la protagonista y con el lugar en que sucede, Cadaqués, dónde tengo amigos y recuerdos. Me gusta su forma de enfrentarse al amor y a la muerte. Ese toque de nostalgia entre la pérdida de su madre y las ganas de vivir. Es un relato ágil, sincero y ligeramente profundo.

P. ¿Un escritor español?

R. Juan José Millás. Me acerqué por primera vez a uno de sus libros en 2004 con el título Hay algo que no es como me dicen. Es un autor auténtico, único e irrepetible. Dijo alguien que es el autor con más verdad por centímetro cuadrado. No hay nada que le defina mejor.

P. Y si le pregunto por el primer libro que la introdujo en la lectura.

R. Hay tres: Diario de Ana Frank; Opium de Jesús Ferrero y la biografía del cantante Sid Vicious, el líder del grupo punk Sex Pistols, titulada Sid y Nancy.

P. ¿Qué le da la lectura?

R. Muchas de las respuestas a las grandes preguntas de la vida.

Noticias relacionadas

P. ¿Sigue recomendaciones de amigos?

R. Sí, hace poco Kiko Matamoros me recomendó Cancelado, y resultó ser un ensayo de Carmen Domingo, a quien casualmente conozco. Me encanta recomendar, pero me cuesta prestar un libro.