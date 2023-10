Fuensanta Bartomeu: "La literatura depende mucho del momento de la vida en que estás"

Fuensanta Bartomeu / EPE

P. ¿Siempre la acompaña un libro en sus viajes?

R. Por supuesto, leer ha sido mi mejor compañía desde Las aventuras de Guillermo. Vivía con él y envidiaba que fuera tan valiente y travieso.

P. O sea, lee desde niña.

R. Sí, siempre he tenido un libro entre manos. Mi madre leía mucho, la recuerdo siempre con una novela o una biografía. Le gustaba mucho la filósofa rusa Ayn Rand.

P. ¿Y sus lecturas adultas?

R. Almudena Grandes, el último, Todo va a mejorar, sobre la pandemia me pareció muy ingenioso. Ella murió y lo terminó su esposo. O sus cinco obras sobre la Guerra Civil española, en las que mezcla realidad y ficción con habilidad.

P. ¿Algún autor le sorprende?

R. Enrique Vila-Matas, por sus cambios. Montevideo me parece un horror, pero Kassel no invita a la lógica me apasionó, es de una escritura lúcida, cargada de humor y muy profunda.

P. ¿Su último libro?

R. La vuelta al mundo de un novelista, de Blasco Ibáñez. Su manera de describir las diferentes culturas explica muy bien cómo se viajaba en el siglo pasado. El tema del viaje me interesa mucho. Si viajas, como yo, por todo el mundo, es interesante buscar información a fondo, incluso la ficticia.

P. Si le pido un título por encima de todos…

R. Los miserables, por sus matices. Cómo profundiza en la condición humana. Nos retrata con claridad. Y su descripción de la batalla de Waterloo es inigualable, cómo es un campo de batalla. Napoleón no me interesa, aunque he ido muchas veces a visitar su tumba en París. Mi padre decía que era curioso que para mirarlo se tuviera que inclinar la cabeza.

P. ¿Una lectura que se le haya resistido?

R. Ulises, de James Joyce, y En busca del tiempo perdido, de Marcel Proust. Creo que en estos momentos de mi vida les puedo dar una segunda oportunidad, porque la literatura depende mucho del momento de la vida en que estás. Con El collar de la paloma, por ejemplo, no pude y ahora me ha entusiasmado por la forma en que transmite sentimientos.

P. Intuyo que lee a diario.

R. Intuye bien. En mi vuelta al mundo, siempre con ebook. El último ha sido La vida instrucciones de uso, de Georges Perec. Admiro su capacidad creativa, cómo describe, su narrativa es inmensa, rica. ¿Cómo una persona es capaz de usar tantas palabras? Como Paul Auster, pero con rapidez.