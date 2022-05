El relato de la mujer Quijote

Charlotte Ramsay Lennox. / ARCHIVO

3 Se lee en minutos Mariana Sández



Si el opúsculo es una obra breve, nosotros -querido lector, lectora- vamos a proponernos rastrear y airear obrúsculos: esto es, libros no medidos por su extensión sino por su escasa visibilidad. Abrojos de la conciencia lectora. Iremos a la pesca de títulos que, luego de su momento de fama, se perdieron en el maremágnum literario o que, dentro del conjunto de una obra, pasaron más o menos inadvertidos y se olvidaron.

Porque ¿quién recuerda o conoce, por ejemplo, La mujer Quijote, novela inglesa de 1752 que en su tiempo fue una suerte de best-seller, con diversas reediciones y traducciones? A juzgar por las caras y respuestas que recibí en los últimos meses frente a esa pregunta, deben ser contadas las personas que la tienen presente.

The Female Quixote. The Adventures of Arabella [traducida como La mujer Quijote en 1808] trata sobre una joven de alcurnia inglesa, encerrada en un castillo y criada en el más absoluto aislamiento rural por su padre luego de la muerte de la madre. Debido a la falta de sociedad y de experiencias reales, tiene el seso absorbido por las lecturas que devora de la biblioteca familiar. Compenetrada con las novelas románticas francesas, se comporta más de acuerdo con los ideales librescos que con la realidad. Entre lo que es y lo que aspira por su fantasía, va dando lugar a una serie de tropiezos cómicos y estrafalarios.

Como sátira paródica, la novela se burla de cierta literatura sentimental y de la sociedad de la época con sus innumerables códigos de moral y conducta, muy en particular impuestos a las mujeres. A ellas era a quienes había que cuidar más que a nadie del peligro de los libros: todo lo que entrara en sus mentes debía estar severamente filtrado; de lo contrario -se pensaba-, sus mentes ociosas y susceptibles corrían el riesgo de cometer graves imprudencias poco bien vistas.

No sorprenderá saber que fue escrita por una mujer, Charlotte Ramsay Lennox. La duda es inevitable: ¿tendrá eso que ver con que haya quedado atrapada en el olvido? Como solía ser, la novela se publicó sin el nombre de su autora y se evidenció recién en la edición de 1783. Algunos creyeron que pertenecía a Samuel Johnson, ya que tanto él como Samuel Richardson y Henry Fielding, todos destacados figurones literarios de la época, apoyaron y reseñaron la novela de Mrs. Lennox.

La siguieron otras escritoras que admiraron su creación seudocervantina y aquijotaron a algunas de sus protagonistas, sin duda porque se verían reflejadas en esa abducción producida por la literatura: Fanny Burney, Mary Wollstonecraft, Maria Edgeworth. Más aún, si en el presente existen algunas menciones y estudios sobre la novela de Lennox, es sobre todo por haber trascendido a través de otra escritora de su tiempo que consiguió llegar hasta nosotros reverdecida: Jane Austen. Hay quienes vieron la influencia en Marianne, el personaje romántico y libresco de Sentido y sensibilidad, pero especialmente en Catherine, la protagonista de su novela más autobiográfica, La abadía de Northanger.

Charlotte Lennox fue una de esas escritoras inglesas con grandes agallas para aventurarse en un mundo de dominio masculino. Se cree que nació en Gibraltar hacia 1730, se sabe que vivió algunos años en Estados Unidos y que en 1743 se instaló en Inglaterra. Aunque se casó, pasó penurias económicas buena parte de su vida, escribió sobre todo como forma de subsistencia, de grande se divorció y murió empobrecida en 1804. La mujer Quijote fue la novela que le dio mayor fama aunque también publicó poemarios, piezas de teatro, crítica literaria, novelas, traducciones y un ensayo que causó polémica: Shakespeare Illustrated.

En español, existe una edición de Cátedra de La mujer Quijote, con un excelente estudio de Cristina Garrigós (2004), actualmente descatalogada en papel, que se consigue a precios desorbitados en euros, o como ebook. Ojalá este obrusculario aliente a algún atento editor.

'La mujer Quijote' Autora: Charlotte Ramsay Lennox Editorial: Cátedra Versión Ebook 520 páginas. 3,79 euros.

