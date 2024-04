Silvia Intxaurrondo responde a las críticas de Vox al fichaje de David Broncano: "Es una cuestión hereditaria"

El fichaje de David Broncano y La Resistencia por la televisión pública sigue trayendo cola. Aprobado por RTVE tras varias semanas de tira y afloja que acabaron con la destitución de la presidenta y del director de contenidos, no es la primera vez que esta polémica contratación llega al Congreso. Si hace unas semanas fue Alberto Núñez Feijóo quien lo mencionó, en esta ocasión ha sido Vox quien lo ha utilizado para cargar contra el Gobierno.

Durante la sesión de control de este miércoles, la portavoz de la formación, Pepa Millán, planteaba dos preguntas a Félix Bolaños. "Usted sabe que sus números son rojos y se van a dedicar a regar con dinero público todos los medios de comunicación para que digan justamente lo contrario", criticaba Millán desde su bancada. Para ello ha involucrado a dos figuras que han sido objeto de críticas de PP y Vox en los últimos meses.

"Han decidido apadrinar a un humorista complaciente y servil con el PSOE con el dinero de todos. Usteden van a destinar 28 millones de euros a financiar una fiesta que nos va a salir a razon de 90.000 euros por programa", aseguraba Millán, que terminaba su intervención mostrando dos folios con imágenes de David Broncano y de Silvia Intxaurrondo, presentadora de La Hora de La 1. "Mire, la sanidad y la educacion, estos son los planes de la presidencia del Gobierno", decía mientra los enseñaba a la cámara.

El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha respondido a la portavoz de Vox recordando la ausencia de Santiago Abascal: "No sé si ustedes representan a la España que madruga. Desde luego su líder madruga, hace la pregunta y se vuelve a la cama porque no sigue la sesión de control".

No ha sido la única respuesta que ha recibido Pepa Millán. Una de las protagonistas de la imagen, Silvia Intxaurrondo, ha contestado desde su cuenta de X (antes Twitter) junto a una imagen del momento. "Les encanta elaborar listas, es una cuestión hereditaria", respondía la presentadora de La Hora de La 1, en un post que rápidamente acumuló miles de comentarios y 'me gusta'.

Preguntada en un acto en la Universidad Carlos III de Madrid hace una semana, la presentadora ya defendió el fichaje de David Broncano. "Me parece interesante hacer que la televisión pública sea competitiva, José Pablo López (ex director de contenidos de RTVE) tiene esa visión y yo también la tengo. Sinceramente, a mí me gustaría que el talento no se fuera".

El choque entre Intxaurrondo y Vox no ha quedado ahí. "Hereditaria es la lista de contratos públicos que engrosáis tú y todos los voceros del PSOE", ha respondido la cuenta oficial del partido en X.