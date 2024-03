El brutal enfrentamiento entre dos solteros de First Dates a la hora de pagar su cita: "Dijiste que ibas a invitar tú"

El restaurante de First Dates abría sus puertas una vez más a numerosos solteros que venían en busca del amor. Entre experiencias mejores y peores, hubo una pareja que protagonizó una situación que rozaba lo cómico y lo incómodo, dejando a camareros y presentador boquiabiertos.

Al finalizar la cita y disponerse a pagar por la mitad lo que habían consumido, la soltera soltaba una afirmación que, por un momento, hacía creer a Fernando que no saldrían tan rápido del restaurante.

Un "no tengo plata" fue suficiente para dar pie a una conversación en la que volaban los dardos envenenados de un soltero a otro. Si quieres saber si acabaron pagando juntos, separados o se fueron del restaurante sin hacerlo, ¡sigue leyendo para saber más!

¿Amor a primera vista?

En un inicio que ya daba pistas de que aquella cita no iba a acabar bien, se presentaba Fernando, un soltero de 24 años que había tenido una vida un tanto difícil por las complicaciones de su padre. Además, desvelaba que la enfermedad de su familiar no le había permitido poder estar en una relación estable, pues no tenía tiempo para ello.

Por otro lado llegaba Anghie, una colombiana que ha generado muy buena impresión a Fernando. Sin embargo, las cosas empezaban a torcerse cuando Anghie admitía que no le gustaba su cita y no quería tomar la responsabilidad de tener hijos y casarse, factores clave para el soltero.

Las evasivas de Anghie al pagar la cuenta

La cita avanzaba y la conversación no fluía demasiado entre los dos solteros. Pero los problemas se iban acercando conforme llegaba la hora de pedir la cuenta, dejando en evidencia a Anghie, que admitía que ella lo podía pagar todo esa vez: ''Yo puedo pagarla entera, si no quieres pagar".

Sin embargo, a la hora de la verdad, al ver la cuenta, Anghie soltaba un rotundo "no tengo plata", dejando a Fernando en shock y dispuesto a jugar de la misma forma: "Yo tampoco", respondía el soltero.

Cuando Fernando le recordaba a la colombiana que iba a pagar ella, Anghie decía no acordarse de eso. Después de un tira y afloja que ya molestaba hasta a los camareros del restaurante, Anghie sacaba el dinero y pagaba por ella.

Fernando, aturdido, manifestaba su enfado: "Me estás vacilando, primero no tienes, luego que pagas tú...no entiendo nada". Estaba claro que no iba a haber segunda cita por parte de ninguno, pues los solteros se rechazaban en la pantalla final sin rodeos.