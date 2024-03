Camen Borrego al borde del abandono en 'Supervivientes': "No puedo respirar"

Que Carmen Borrego está siendo una de las protagonistas indiscutibles de esta última edición de 'Supervivientes', eso está claro. Sin embargo, su paso por el concurso no está siendo demasiado fácil. Hace apenas unos días, los supervivientes tuvieron que batirse en duelos al juego de recompensa en 'Tierra de nadie', aunque una de las participantes decidía no participar en el mismo.

Esa fue Carmen Borrego, quien por razones de "vértigo y ansiedad", decidió no formar parte del juego de recompensa. El resto de concursantes continuaron con el juego en cuestión, y finalmente fue 'Playa Olimpo' quien se alzó con cuatro victorias seguidas y pudo disfrutar del festín que la organización ofrecía como recompensa: albóndigas con tomate.

Vértigo, mareos y ansiedad

El reto consistía en un juego de recompensa que debía disputarse en una plataforma en mitad del mar, y cada concursante debía portar un tridente en la mano. El ganador de cada reto era quien consiguiese derribar al contrincante usando únicamente el arma de Poseidón. Blanca Manchón derrotaba a Miri Perez, y Gorka Ibarguren vencía en una segunda ronda a Mario González.

La tercera ronda la ganaba Rocío Madrid frente a Arantxa del Sol, y la cuarta la protagonizaron Aurah Ruiz y Carmen Borrego, quienes inicialmente parecían dispuestas a darlo todo. Sin embargo, en el último momento la menor de las Campos decidía no participar: "Me da vértigo y además me voy a hacer daño. Tengo muchísima ansiedad, no puedo ni respirar”, dijo otorgando así la victoria a la canaria.