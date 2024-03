Cristina Porta se enfrenta a uno de sus compañeros en un reality mexicano: "No tengo miedo de personas como tú"

Cristina Porta está conquistando México, eso es así. Mientras se estrenaba la segunda temporada de 'Sálvese quien pueda' mexicana en la que aparecen sus excompañeros de 'Sálvame' Belén Esteban, Kiko Matamoros o Víctor Sandoval, ella concursa en el reality 'La Casa de los Famosos'. El final de la competición está previsto para el mes de mayo, y a pocas semanas de haber comenzado el formato, la española ha sido bastante mediática por los enfrentamientos que ha tenido con Thalí García, actriz mexicana que ya ha sido expulsada.

Trayectoria de Cristina Porta

Cristina Porta nació hace 33 años en Lleida, Cataluña, y a pesar de su corta trayectoria, ya acumula algunos nombres importantes en su currículum como periodista deportiva y del corazón: de 'Cazamariposas' a 'Sálvame', pasando por 'Secret Story', 'Jugones', 'Vaya Vacaciones', 'Punto Pelota o 'The Game Show'. La joven se caracteriza por su irreverencia y carácter desinhibido en televisión, que la llevan a acumular más de 167.000 seguidores en Instagram.

En Telecinco ya protagonizó muchos enfrentamientos, y muy sonado fue el que tuvo con Marta Riesco. Cristina Porta colaboró en Sálvame en la etapa final del mítico programa del corazón en el principal canal de Mediaset.

El enfrentamiento de Cristina Porta con Alfredo Adame

Pero además, Cristina Porta tiene encontronazos con otro de los concursantes, ni más ni menos que con Alfredo Adame, actor y presentador de televisión mexicano. En una de las últimas apariciones han mantenido una acalorada conversación por diversos temas. Uno de ellos siendo el causante de la última discusión durante los sinceramientos del programa, donde Porta recrimina la actitud y la forma de expresarse que tiene Alfredo Adame con las mujeres.

Tras aguantar ciertos comportamientos, Porta ha elegido al presentador para dirigirle algunas palabras, tras aguantar algunos comportamientos molestos de su compañero: "Hicimos un pacto y dijimos que no hablaríamos de familias para atacar, así que no voy a hablar de la tuya, sino de la mía, ha empezado Cristina Porta su intervención.

"Mi padre tiene exactamente la misma edad que tú y es un señor que tuvo dos hijas, que sigue queriendo y respetando a mi madre después de 30 años. Mi padre me dio la educación y los valores, también la valentía para ponerme delante de hombres como tú, para no callarme", han sido las palabras que le ha dedicado al concursante, después de haberla llamado "machorra peleona" tal y como ha definido Porta después de enfrentarse con él. "Me llamaste así, por ser una mujer que se enfrenta a machistas como tú", ha terminado, además ha aprovechado para darle las gracias a su padre por la educación que ha recibido.

Alfredo Adame no me contesta a Cristina Porta

Tras el discurso de Cristina Porta al concursante, era su turno y el momento de 'defender' las palabras con las que se ha referido la concursante. Sin embargo, no ha respondido y se ha vuelto a su sitio sin responderle nada a Cristina Porta.