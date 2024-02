Ábalos aterriza en 'El Hormiguero' imitado por Carlos Latre y explica como conoció a Koldo: "Coincidimos en el bingo"

José Luis Ábalos, se ha convertido en el protagonista de los últimos días de la actualidad política de nuestro país. Un personaje que se ha visto envuelto por el 'caso Koldo'. Tras las declaraciones dadas en directo por parte de Ábalos, terminó aterrizando en el programa de 'El Hormiguero'.

Carlos Latre protagoniza los mejores momentos de la actualidad política del país en el programa de Pablo Motos y cada vez es más aplaudido por las imitaciones casi reales que hace en directo. La vestimenta, la voz, el maquillaje, lo convierten por completo en el personaje que imita, y esta vez ha aprovechado para hacerlo de José Luis Ábalos.

José Luis Ábalos en El Hormiguero

Con la música de 'El Padrino' de fondo, el Ábalos interpretado por Latre hizo su entrada en plató con una manta en la mano. "¿Para qué es?", le preguntó Motos al imitador, que respondió: "Para tirar de ella, si hace falta".

Tras las diferentes tomas en las que la cámara zoom del programa ha aprovechado para crear esos momentos de tensión, Ábalos, ha sido preguntado por como conoció a Koldo García. Mientras al principio ha querido bromear con el presentador transmitiéndole que se habían conocido en una biblioteca; sin embargo, le confesaba que "Nos encontramos en el bingo".

Además, siguiendo con la parodia, se pudo escuchar también como Latre imitaba al actual presidente del Gobierno, Pedro Sánchez -"No es nada personal, pero no me vuelvas a llamar en tu puta vida"-, al expresidente Mariano Rajoy -"José Luis, sé fuerte"- e incluso al rey Juan Carlos, -"¿Me puedes pasar el teléfono de Koldo?"-.

Finalmente, terminaba dirigiéndose a que "No me echan ni con KH7".