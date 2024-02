El enganchón entre dos periodistas en plena tertulia de 'El golazo' de Gol: "Te lo digo a la cara, tonto, eres imbécil"

Los periodistas Dani Senabre, de la cadena Cope, y Fernando Burgos, de Onda Cero, han mantenido una acalorada discusión durante la tertulia en directo de 'El Golazo', el programa de la cadena televisiva Gol, que ha acabado con los dos siendo expulsados del programa por Manolo Lama, presentador del espacio.

En un momento de la tertulia, Burgos ha acusado a la afición del Valencia de "calentar" el partido, en referencia al choque que se disputará el próximo 2 de marzo entre los chés y el Real Madrid, recordando los episodios del año pasado entre Vinicuis y la hinchada de Mestalla y haciendo alusión a un cántico en el que se menciona al futbolista brasileño como "tonto y cretino".

En ese momento, Senabre, que participaba en el programa desde el plató situado en Barcelona, ha saltado al grito de "Burgos, no me toques los cojones porque tengo para ti también, eh Burgos". "¿Qué no te toque el qué?", ha respondido Burgos, en un momento en que Manolo Lama trataba de poner orden en la discusión: "A ver, de uno en uno".

No lo ha terminado de conseguir Lama, puesto que la discusión ha ido a mayores. "Es ridículo que un personaje como tú vaya a tertulias a decir que no se puede calentar un partido. Tú, que estás cada semana calentando. Vas cada semana insultando y faltando al respeto. Ahora no me vengas a llorar", le ha espetado Senabre a Burgos, que no se ha cortado a la hora de responder: "¿Pero qué dices tú? Que eres tonto. Te lo digo a la cara, tonto, eres un imbécil".

En ese momento, Manolo Lama ha puesto fin a la discusión dando paso a Nacho Palencia, el tercero de los tertulianos presentes en el programa, y expulsando de la misma a Burgos y Senabre: "Fuera los dos, solo Nacho. Háblame Nacho".