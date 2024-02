Fortes contesta a un consejero de RTVE tras denunciar censura en el debate electoral gallego

Xabier Fortes volvió a hacer frente a las críticas tras el debate de las elecciones en Galicia, que se celebró este pasado miércoles. El moderador del especial electoral fue muy tajante a la hora de responder a Roberto Lakidain, miembro del consejo de aministración de RTVE a propuesta de Podemos, que acusó a TVE de mentir en una crítica respecto a la representación política del debate, en el que únicamente comparecieron BNG y PSOE tras el rechazo de PP a participar, las tres fuerzas con actual representación en el Parlamento gallego.

"Cuando TVE miente argumentando que es "un debate sobre los parámetros que marca la Junta Electoral, que son las tres fuerzas representativas" es porque prefiere la vergüenza de mentir que la verdad de la realidad, esa sí extraordinariamente vergonzante", aseguró Lekidain en su post sobre el debate, al que no acudieron Sumar, Podemos y Vox al no tener presencia en la cámara autonómica gallega.

"Confiaba en que TVE no iba a ser capaz de hacerlo, confiaba en que no asumiría emitir el debate más ridículo de todos los procesos vistos en España. No, la TVE que merecemos como país no debe excluir a PODEMOS y SUMAR", aseguró el consejero al respecto en otro tuit.

Después de la finalización del debate, Xabier Fortes contestó a las criticas de Roberto Lekidain a través de la misma red social: "Entiendo que te moleste tanto que el debate haya sido líder de audiencia, pero para llegar al extremo de decir esta barbaridad, esta falsedad contra tu propia empresa... Dije literalmente que el debate habia sido validado por la Junta Electoral y que se había invitado a los partidos con representación parlamentaria, no lo que tú dices. Pero vamos, que ya estamos muy acostumbrados a tu forma de contar las cosas. Pese a todo, buen día".

"Xabier, tres ideas. Uno, sobre lo que dijiste literalmente, en el vídeo. Dos, eres libre de opinar sobre lo que me molesta o no. Las valoraciones quizás mejor en otro sitio. Tres, como sabes, la JEC ha resuelto que TVE eligió a los participantes, censuró por tanto a PODEMOS y SUMAR", le rebatió Lekidain a Fortes, adjuntado un vídeo en el que Fortes recordaba los parametro de la Junta Electoral.

Esta nueva publicación del miembro del consejo de administración de RTVE a propuesta de Podemos originó una nueva contestación de Fortes de seis tuit: "Estamos hablando del debate, no de las múltiples entrevistas que di y en las que puedo utilizar expresiones parecidas pero no idénticas porque no soy un robot. Y en el debate estoy seguro de que dije literalmente 'formato validado por la junta electoral' o algo muy similar".

"También estoy seguro de haber utilizado en el debate la expresión 'partidos con representación en la cámara automática ' o algo casi idéntico. De hecho esa es la fórmula que siempre se ha utilizado en los debates que en los últimos años hemos realizado en todas las elecciones regionales. Por eso llama la atención que un día en que lideramos la audiencia en esa franja te empeñes en retorcer el lenguaje para empañar el trabajo realizado por tus compañeros, entre los que me encuentro. Y es realmente triste que te dediques a difamar el trabajo de tu empresa con premisas falsas. Te puedo asegurar que la inmensa mayoría de tus compañeros de RTVE están hoy muy orgullosos de cómo salió el debate y de los datos de audiencia, pese a la ausencia voluntaria de uno de los candidatos, y que no entienden tu visceral inquina, producto sin duda del rencor", prosiguió.