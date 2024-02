Jorge González niega que no aplaudiera a Nebulossa por su victoria en el Benidorm Fest

Jorge González visitó este domingo el plató de 'Fiesta' tras quedar cuarto en el Benidorm Fest 2024. El intérprete de 'Caliente', que ganó el voto el demoscópico y quedó segundo en el televoto, por

detrás de Nebulossa

, respondió en el plató de Telecinco a las críticas que ha recibido en las últimas horas por no haber aplaudido a los flamantes ganadores del festival organizado por RTVE.

Después de que Jorge defendiera que su propuesta estaba "perfecta" para ir a Eurovisión , asegurando que quedó "satisfecho" con su actuación, Makoke puso sobre la mesa la polémica: "Tú no te levantase a aplaudir a la ganadora, y eso es así. Para mí eso es de muy mal perder". "¿Eso ha salido?", preguntó él, a lo que la colaboradora apuntó que "las imágenes están". "Pues las quiero ver", pidió el cantante.

"Independientemente de los resultados, el cariño que nos tenemos entre todos te puedo asegurar que está por encima de los puestos. A los representantes de este año en Eurovisión les adoramos todos y te puedo asegurar que fueron aplaudidos por todos", admitió sobre el momento en que Nebulossa se alzó con el micrófono de bronce con 'Zorra', el aplaudido tema con el que viajarán a Malmö (Suecia) el próximo mes de mayo. Al ser preguntado sobre si le parece "justa" la victoria del dúo, Jorge respondió lo siguiente: "Si ha decidido la gente que vaya, tiene ir".

Además, Jorge insistió en que les aplaudió "todo el estadio, incluidos los concursantes". "Ellos lo saben, yo les he abrazado y les he querido porque son entrañables, son lo más. Yo estoy muy orgulloso de que nos represente ella", aseguró en el espacio de Telecinco: "Aplaudí, me levanté y la besé".

Por otro lado, el que fuera concursante de 'Operación Triunfo' lamentó que la baja puntuación del jurado no le permitiera luchar por la victoria: "Es una realidad que a mí el jurado me bajó para no tener muchas opciones por mucho que fuera favorito del público". "Con una puntuación tan baja... Por muy favorito que seas del público, no ganas", admitió el cantante. No obstante, cabe recordar que fue Nebulossa quien también se alzó con la máxima puntuación del público en el televoto.