Así ha sido el aplaudido discurso de Marina Rivers en el programa de Ana Rosa sobre la reducción de la jornada laboral

Una publicación de Marina Rivers en su cuenta de Instagram en colaboración con Adidas / Vía Instagram @_riverss_

En las redes sociales se ha viralizado el fragmento en el que la afamada influencer Marina Rivers ha expresado sus opiniones en el programa de televisión de Ana Rosa Quintana, 'TardeAR', del que es colaboradora habitual.

Se estaba debatiendo con respecto a la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas, propuesta en el pacto político alcanzado este martes entre el PSOE y Sumar.

La dueña de un pequeño comercio había contado su testimonio y finalizaba su intervención diciendo: "Yo solo tengo un empleado y si le tengo que reducir la jornada, esas horas las tengo que echar yo". Entonces, Marina Rivers manifestaba: "Si no puedes permitirte tener más trabajadores, pues no abras una tienda. Creo que estamos siempre mucho más preocupados por los empresarios que son los que tienen dinero, pero a mí me preocupan mucho más los trabajadores. En España, la mayoría de las familias viven con menos de 30.000 euros brutos anuales, es una barbaridad".

Después se pronunciaba Cristina Cifuentes, quien fue la presidenta de la Comunidad de Madrid entre 2015 y 2018 con el PP y en los últimos años ha sido tertuliana tanto en el 'El programa de Ana Rosa', la anterior emisión periódica de Quintana, como en el actual 'Tarde AR'. "En España, el 70% de los empresarios, son como esta mujer, que tiene una tienda de ultramarinos", comenzaba Cifuentes, en alusión al primer testimonio. A lo que respondía Marina Rivers: "¿Y cuántos son trabajadores, de los españoles?", refiriéndose a los empleados por cuenta ajena.

Noticias relacionadas

Cifuentes, entonces, continuaba: "[...] Hay muchísimos empresarios que tienen negocios con 3 o 4 trabajadores a su costa, que prácticamente no ganan dinero para poder pagar las nóminas de sus empleados". Pero 'la Rivers', apelativo con el que es más conocida en redes sociales, contraargumentaba: "La mayoría de los españoles trabajan para otras personas y no tienen empresas. Entonces, el Gobierno tiene que mirar para el bienestar de los españoles. Si la mayoría de los españoles están trabajando un montón de horas por un salario bastante indigno que no les llega ni para pagar el alquiler, por lo menos que tengan un poquito de tiempo para disfrutar su libertad".

La influencer (@_riverss_) cuenta con 7'3 millones de seguidores en TikTok, 1'9 millones en Instagram y 450.000 en X (antiguo Twitter). Al ser tan conocida, muchos usuarios en redes sociales se han expresado en los comentarios de TikTok y en X a favor y en contra, tanto con respecto a sus palabras, como sobre la reducción de la jornada laboral en general.