María Pedraza, a David Broncano tras la pregunta sobre sus relaciones sexuales: "Te veo paradito"

María Pedraza en el plató de La Resistencia. / Movistar+

María Pedraza ha sido una de las últimas invitadas al plató de 'La resistencia'. La actriz ha acudido al programa de David Broncano para presentar su último trabajo 'Awareness', que acaba de estrenar Amazon Prime. Como es habitual, uno de los momentos más esperados por el público es cuando el presentador realiza sus ya míticas preguntas sobre el patrimonio de los invitados y el número de relaciones sexuales que han tenido en el último mes. Un momento en el que la protagonista de 'Élite', que mantiene una relación con el también actor Jason Fernández desde este verano, no dudó en 'vacilar' a Broncano con una respuesta en forma de dardo al hablar de su vida sexual: "Creo que más que tú", le ha dicho, sin desvelar cuántas relaciones ha tenido en los últimos 30 días.

"No te arriesgues. No te flipes que te puedes llevar un susto. Que voy muy fuerte...", ha reaccionado rápidamente Broncano, preguntando a María qué le hacía pensar que había tenido menos 'actividad en la cama' que ella. "Es que soy muy de energías y he notado que te veo paradito. Es lo que yo siento, pero, a lo mejor me confundo", ha replicado a su vez Pedraza, desatando las risas en el plató del programa de Movistar Plus+.

Es lógico que piense que María Pedraza piense que Broncano es paradito si le ha visto bailar en modo tronco con ruedas. pic.twitter.com/hX5s6BIiZm — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 18 de octubre de 2023

Un momento algo incómodo que el presentador ha zanjado cambiando de tema y pasando a la pregunta del dinero, convencido de que la actriz está "forrada" tras sus papeles en series de éxito como 'La casa de papel, 'Élite' o 'Toy boy'.

Noticias relacionadas

Algo que nos quedaremos con las ganas de saber, ya que María, "muy sincera" ha confesado que no sabé lo que tiene en el banco "porque las cuentas me las lleva mi gestor". "Ha sido un gran año, la verdad, aunque millones yo no he visto". ha bromeado.

Yo creo que después de esto, podemos dar por contratada a María Pedraza 🐛



Se ha cascao el gusano la tía pic.twitter.com/mBGKEYyoeM — La Resistencia por M+ (@LaResistencia) 18 de octubre de 2023

No han sido los únicos momentazos que nos ha dejado la actriz en su visita a 'La Resistencia', ya que presumiendo de su sentido del ritmo no ha dudado en tirarse al suelo para hacer el 'baile del gusano' dejando a Broncano literalmente alucinado.