Los Mozos de Arousa hacen las paces en 'Reacción en cadena' tras las palabras de Aramendi: "No me gusta que estéis con estos piques"

Los Mozos de Arousa hacen las paces en Reacción en cadena / TELECINCO

Los tres integrantes de los Mozos de Arousa se presentaban en el programa de ayer de 'Reacción en cadena' arrastrando un enfado. Mientras Borjamina afeaba la reacción de su hermano pequeño, Ion Aramendi ha sembrado la paz al final del programa.

Los Mozos de Arousa intentaban limar sus asperezas de cara al público una vez empezaba 'Reacción en cadena'. Sin embargo, esto no ha servido del todo, pues Raúl estaba molesto con el resto de los integrantes.

Borjamina ha sacado a relucir la 'mala educación' de su hermano y le ha pedido que se junte con Bruno y con él.

Conforme avanzaba el programa, ha ido incrementando la alegría y parecía que ahora de verdad el equipo dejaba de lado sus diferencias.

Borjamina, Bruno y Raúl demostraban el gran tándem que hacían tanto juntos como por separado. Al completar la última cadena, la tensión que se mascaba al principio del programa parece que desaparecía.

El buen rollo volvía y los concursantes gallegos bromeaban de nuevo en lo que quedaba del programa, contentos por llegar a la última palabra con 48.000 euros.

Aramendi ayuda a los Mozos de Arousa a superar su crisis

Ha sido Aramendi, el presentador del programa, quien no ha olvidado el enfado de los concursantes. Con motivo de olvidar de una vez por todas la situación, les ha pedido que hagan las paces.

No es un secreto que presentador y concursantes congenien tanto y quieran mantenerse alejados de piques y malas actitudes. El mismo Aramendi aseguraba al terminar el programa: "Lo hacéis muy bien en equipo y no me gusta que estéis con estos piques".