Ayuso anuncia una ley para limitar la venta de productos derivados del cannabis a menores tras culpar al Gobierno de "fomentar" el consumo de drogas

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha anunciado esta mañana que su equipo está trabajando en una nueva ley para limitar la venta de productos derivados del cannabis entre los menores. Lo ha hecho después de advertir que le "preocupan muchísimo" las medidas que se están impulsando desde el Ministerio de Sanidad para favorecer "el uso supuestamente medicinal del cannabis" y apenas un par de horas después de haber acusado en sede parlamentaria al Gobierno de la nación de estar "fomentando" el consumo de drogas en España, especialmente, entre los menores.

La dirigente madrileña lleva a gala su cruzada contra las adicciones entre los jóvenes, sean por consumo de drogas o por las tecnologías. Es un asunto que lleva tiempo elevándolo a debate público que, además, le sirve para confrontar con el Ejecutivo y con la izquierda en general. En la I Jornada de Prevención en Salud Mental de la Comunidad de Madrid, celebrada en el Hospital Clínico San Carlos, la presidenta ha lanzado el anuncio pero no ha dado más detalles sobre su contenido, pero ha señalado que los establecimientos de venta de CBD (productos con cannabidiol) son "una estafa", además de "perjudiciales para la salud", porque "siempre se venden en esos carteles con una sonrisa al lado de una hoja de marihuana, siempre vendiendo una falsa realidad”.

Ayuso se refiere así a las tiendas en las que se comercializan productos con este derivado del cannabis, que en principio no tienen efectos psicotrópicos y no llevan los componentes adictivos que puede tener la marihuana. Son productos que se venden en forma de aceites, caramelos, cremas, etc. y que supuestamente ayudan a mejorar algunas sensaciones de malestar, como inflamaciones o dolores musculares, o que favorecen también el sueño y mejoran el estrés.

Regularización para uso medicinal

Aunque el Ministerio de Sanidad no tiene, en principio, competencias en los productos de estos comercios, Ayuso ha puesto el foco en el proyecto de Real Decreto por el que se establecen las condiciones para la elaboración y dispensación de preparados de cannabis, que se encuentra ahora mismo en fase de consulta pública, y que la presidenta considera una forma de regularización de este psicotrópico que es "perjudicial" para los jóvenes y que solo servirá para fomentar su consumo. En Sanidad defienden que su proyecto, en todo caso, será solo para el consumo medicinal y mediante prescripción médica, algo que no tiene nada que ver con estos comercios de CBD.

Su acusación al Gobierno, y a García en particular, contra quien ya había arremetido por la mañana por su intención de limitar la gestión privada en el ámbito sanitario, ha sido claro: "No se debe anunciar la legalización de una sustancia sin base científica verdadera y sin un análisis previo de las consecuencias que suponen para la población, sobre todo, para los jóvenes que están en pleno proceso de formación y madurez". "Los que trabajan con niños y jóvenes saben que la legalización del cannabis es un disparate", ha señalado Ayuso, antes de criticar que no se logrará suprimir el "mercado negro" y que solo servirá para que haya "mayor disponibilidad", "mayor consumo" y "mayores problemas".

Datos de consumo

Según los datos que ha deslizado durante su intervención, extraídos de sistema de vigilancia de adicciones de la Comunidad de Madrid, el cannabis es la "droga ilegal más consumida en 2022 por los estudiantes de 14 a 18 años de la región", situándose el inicio de este consumo en los 14,8 años.

En su opinión es "desalentador" que se hayan "multiplicado" estos establecimientos de CBD en las "principales" ciudades del mundo, especialmente en Canadá y Estados Unidos, donde las calles tienen "olor a decadencia y esclavitud" y se ven "jóvenes como zombis". En su cruzada contra las drogas, Ayuso ha recordado que son "el enemigo público número uno de la sociedad" y que frenan "la libertad personal".