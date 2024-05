La mujer de Óscar, ganador del bote millonario de 'Pasapalabra': "Esto es un sueño"

Óscar Díaz se ha convertido en el reciente ganador de un premio muy suculento: los 1.816.000 euros que conformaban el bote de Pasapalabra. Hacía semanas que se lo disputaban entre él y su adversario en el programa, Moisés. Se han enfrentado 154 veces desde septiembre del año pasado hasta el presente, pero finalmente el madrileño se impuso sobre el riojano en un último duelo.

Tras haberle ganado en 57 ocasiones, haber empatado otras 34 y haber sido vencido por Moisés en 63 enfrentamientos, Óscar consiguió completar el famoso Rosco. No daba crédito a su logro, después de meses de esfuerzo.

Al conseguir superar con gran éxito la prueba, el programa presentado por Roberto Leal conectaba por videollamada a Óscar con su madre: "Hola, a ver cómo te cuento esto, hasta aquí hemos llegado", comenzaba anunciando el concursante. "Ay, no me digas, cariño", respondía ella entonces, preparándose para recibir malas noticias. "Igual piensas que es llamada de vacile, porque he ganado. Lo cierto es que es mi último programa, hemos llegado a 'El Rosco' y me ha dado por responderlas todas. He ganado, mamá", explicaba, satisfecho.

Y entonces su madre, Conchi, estallaba en elogios: "¿Qué me estás contando? No me lo puedo creer, ¡qué bien, amor! Enhorabuena, mi vida, te lo merecías mucho. ¡Qué bien, mi vida! Me pillas en la calle", manifestaba ella, con alegría. "Mamá, he ganado 1.816.000 euros", continuaba Óscar. "Me alegro un montón, cariño. Sabes que era lo que más te deseaba. Óscar sabes que eres mi niño mayor, te quiero mucho", expresaba ella. Así se despedían rápidamente, puesto que aún faltaba otra persona muy importante para él por conocer de primera mano la noticia.

El rostro de su esposa, Patricia, también aparecía en las grandes pantallas del plató, a través de otra videollamada: "¿Qué ha pasado?", interrogaba. "Pues que vamos a vivir más tranquilos, bastante más, espero", enunciaba Óscar. "Esto es un sueño. ¡Cuánto me alegro, cariño! Han sido dos años a gas, te lo mereces", respondía con orgullo su mujer.

Instantes después, Pasapalabra emitía el vídeo de cómo había sido el reencuentro de Óscar con ellas dos y con otros miembros de su familia en casa. Ellos recibían al nuevo ganador de 'El Rosco' entre aplausos y abrazos en una escena muy conmovedora.