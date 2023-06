Asraf, ahogado en lágrimas al recordar su historia de amor con Isa Pantoja: "Haría cualquier cosa por ella"

Asraf Beno, finalista de ’Supervivientes 2023’ / Telecinco

2 Se lee en minutos P. T.



Un momento más que emotivo el que ha protagonizado Asraf en el último programa de 'Supervivientes: Conexión Honduras' al cruzar el tan temido "puente de las emociones". Y es que, a pesar de que la madre del concursante y su compañera Adara protagonizasen los dos primeros eslabones de este puente con las palabras "madre" y "rechazo" respectivamente, ha sido su mujer Isa Pantoja quien ha hecho de Asraf un mar de lágrimas en la recta final del concurso.

Respondiendo a Laura Madrueño en su pregunta sobre qué significaba el amor para el superviviente, Asraf comenzaba asegurando que su pareja "significa todo para mí. Significa un cambio en mí. Ella me ha ayudado mucho a crecer. Me apoyó en todo, ha creído en mí. Yo sé que lo está dando todo fuera. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia ella", dejando claro que su relación atraviesa uno de los mejores momentos.

Y es que, tras cerca de cuatro meses de concurso, Asraf sólo puede pensar en su reencuentro con Isa Pantoja: "No es que no la quisiera antes, la amaba, pero me he dado cuenta de que no puedo vivir sin ella, me aporta muchísimo a nivel personal, solo me suma" señalaba el superviviente visiblemente emocionado. Unas románticas declaraciones que demuestran el amor que Asraf siente por la hija de Isabel Pantoja: "Por eso nos llevamos tan bien, estamos como el primer día, con la misma ilusión, con las mismas ganas. Ahora tengo unas ganas tremendas de verla", confesaba el concursante.

Tal es su amor por la ex-superviviente, que Asraf no sólo tuvo palabras de amor para ella, sino que también quiso mencionar al hijo de esta, por quien aseguró sentir un inmenso cariño: "Su niño, que también lo amo. Son todo para mí. La amo tanto que haría cualquier cosa por ella", continuaba Asraf en su "puente de las emociones".

Isa Pantoja, a Asraf: "Tienes un corazón muy grande"

Noticias relacionadas

Una conmovedora declaración de amor que dejaba con un nudo en la garganta no sólo a Isa Pantoja, sino a todo el plató de 'Supervivientes'. Tras haber superado todos los peldaños que componen esta prueba, pudimos presenciar la respuesta de la hija de Isabel Pantoja a las sentimentales palabras de Asraf: "Eres un valiente, un luchador. Has sido unos de los mejores supervivientes de esta edición. Siéntete muy orgulloso, no se te ha visto ni un insulto, ni un grito. Eres un trabajador. Gracias por toda tu dedicación. Tienes un corazón muy grande, estoy muy orgullosa de ti", comenzaba asegurando Isa Pantoja a su marido.

Unas alentadoras palabras para Asraf en la recta final del concurso que terminaban con un "¡Te quiero!", y que conforman el momento más emotivo del programa previo a la final. Sea como sea, Asraf tendrá que enfrentarse a Bosco en una última votación antes de la final, si quiere jugar la prueba final con Jonan y Adara.