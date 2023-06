Adara arrasa con el resto de concursantes en la semifinal de 'Supervivientes 2023'

Adara se convierte en la primera finalista / Telecinco

Adara Molinero lo ha vuelto a hacer. Considerada una gran contrincante en el mundo de los realities, Adara Molinero cuenta con una legión de seguidores mayor que la de cualquier otro concursante de 'Supervivientes 2023'. Sin embargo, no le ha hecho falta el apoyo del público para convertirse en la primera finalista de la edición, pues se ha valido por sí misma y su capacidad de superación.

Ha sido durante la semifinal del concurso, cuando la joven madrileña de 30 años se salvaba de la nominación frente a Artùr Dainese, uniéndose como finalista a Bosco, Jonan y Asraf. Una noticia que hizo de Adara un mar de lágrimas al conocer que llegaría al último día del reality. Lo que no esperaban, tanto el resto de concursantes, como los presentes en el plató, era lo que ocurriría momentos después durante la prueba de líder.

Adara comenzó batiéndose en duelo contra Bosco en una prueba de equilibrio y concentración, en la que el joven quedó descalificado al perder dos de las bolas en la estructura de madera. Adara, por el contrario, consiguió mantener el equilibrio hasta el final y pasar a la siguiente fase de la prueba de líder, en la que se enfrentaría a Asraf.

"Mi favorito para ganar esta prueba era Asraf"

Una prueba de lo más complicada como es la apnea, con la que Adara aún no había conseguido lucirse. No obstante, y tras más de un minuto y medio aguantando la respiración, fue Asraf quien salía del agua con cara de asombro, pues la madrileña todavía resistía bajo el agua. Tal fue la sorpresa del resto de concursantes e incluso de Laura Madrueño al conocer la victoria de Adara, que se fundieron en un cálido abrazo celebrando el liderazgo de Adara.

Noticias relacionadas

Un atónito Carlos Sobera no dudó en hacer saber a Elena, la madre de Adara, "que no te moleste, pero mi favorito para ganar esta prueba, claramente, era Asraf, y yo creo que ha sido por el frío. Me ha sorprendido de que no haya ganado", aseguraba sorprendido. La victoria de Adara no ha dejado indiferente a nadie, y las reacciones en plató y posteriormente en las redes sociales son de lo más heterogéneas.

Mientras unos celebran el liderazgo de Adara Molinero, otros aseguran que Asraf se pudo dejar ganar y no entienden cómo ha podido ocurrir esto. Sea como sea, Adara ha conseguido hacerse un hueco en la final de 'Supervivientes 2023' y más aún, llegar a ella como líder indiscutible en una gala que la corona como protagonista indiscutible de la emisión.