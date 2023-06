Los cinco recaditos que deja José María García en su serie

"Cuando muchos callan, él dice lo que piensa. Cuando él habla, hay algunos que no duermen. Por decir la verdad, José María García ni duerme ni deja dormir". Este es el anuncio con el que, en los años 70, Antena 3 Radio promocionaba el programa de una de las leyendas de las ondas españolas. A día de hoy, a sus 79 años, el periodista que hizo famosas muletillas como "¡ojo al dato!" puede que siga provocando insomnio a más de uno a los que está dando un repaso en 'Supergarcía', la docuserie de Movistar Plus+ en la que está ajustando cuentas con su pasado y, de paso, dejando unas cuantas 'perlas' y 'recaditos' para algunos de sus detractores. Tiene para periodistas, deportistas, empresarios... y hasta para varios expresidentes del Gobierno.

José María Aznar

En un principio fueron amigos y "tenían una relación muy fluida", según la secretaria de García. Hasta Pedro J. Ramírez asegura que Aznar le debía mucho en su primera victoria electoral por la buena imagen que dio de él. Pero el periodista va a degüello con el expresidente, al que considera responsable de su salida de la radio. Primero, porque asegura que el político del PP le pidió "la cabeza" de Antonio Herrero, uno de sus colegas más íntimos, fallecido en 1998. Él se negó. Y, después, por su forma de entender la libertad de expresión. "Es un censor, además de ser un desagradecido y no tener ni puñetera idea de lo que significa la libertad de prensa", espeta ofendido García.

Mariano Rajoy

El también expresidente es uno de los testimonios que aparecen en 'Supergarcía', pero no se salva de alguna 'pullita' del periodista. Es cuando recuerdan cómo Rajoy, al convertirse en ministro de Administraciones Públicas durante el gobierno de Aznar, fue fichado para ejercer de comentarista de la Vuelta para García. "Yo conocía el mundo del ciclismo y era muy bueno en la radio", reconoce el expresidente, algo que corrobora el protagonista de la docuserie. "La carrera de Mariano debería haber sido de director deportivo. Por lo menos su carrera habría durado más y no le habrían llamado tantas veces vago", espeta sin inmutarse.

Mariano Rajoy, en la docuserie 'Supergarcía' / MOVISTAR PLUS+

Perico Delgado

García todavía se revuelve cuando habla del exciclista y de cómo, según él, "hacía lo que le salía de las pelotas". Su rifirrafe viene de cuando Perico Delgado renunció a correr La Vuelta a España por competir en el Giro "porque le habían dado más pasta". Pero lo que no le perdona García es que, aun habiendo renunciado a la principal carrera ciclista española, aceptara comentarla para la Cadena SER. "Con Perico nunca me he metido. Solo he dicho que en la carretera es un campeón. Y, lamentablemente, fuera de la carretera, si hacen una carrera de tontos también sería el campeón", se le escucha.

José María García, en el rodaje de la docuserie 'Supergarcía'. / MOVISTAR PLUS+

"El imperio del monopolio"

Quien haya entrevistado alguna vez a García sabe que, durante la charla, en más de una ocasión saldrá la expresión del "imperio del monopolio" que tanto utilizó para atacar a PRISA, grupo empresarial dueño, entre muchos otros activos, de la Cadena SER. La trifulca venía de lejos, mucho antes de la cruenta guerra con 'El larguero' de José Ramón de la Morena. Fue cuando el grupo compró Antena 3 Radio, donde García trabajaba. "Jesús de Polanco, o Jesús del Gran Poder [como solía nombrar el periodista al expresidente de PRISA], se salió con la suya. La libertad quedaba maltrecha", afirma. "Para neutralizar a García tuvieron que comprar Antena 3 Radio y luego cerrarla", añade.

De la Morena

Aunque a día de hoy García asegura que mantiene una buena relación con José Ramón de la Morena, no se muerde la lengua al calificar el estilo de 'El larguero' de 'folclórico'. "Yo no tenía que haberles hecho caso, pero quise entrar en la guerra", reconoce García, que sabe que aquel 'Vietnam en las ondas' que protagonizaron durante los años 90 sirvió para que ambos ganaran oyentes. "Me ponían a parir. Pero no me importa. Yo lo único que sé, por las audiencias, es que los que no me querían también me escuchaban", suelta.