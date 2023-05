El nuevo plan de publicidad de Netflix: ¿éxito o fracaso?

Netflix / Pexels

Netflix es una de las plataformas líderes en la transmisión de contenidos a nivel mundial. Con su carácter inmediato y su amplia carta de contenido, consiguió que millones de suscriptores apostasen por él. Aunque lo cierto es que, a día de hoy, no está atravesando su mejor momento desde que anunciaba un nuevo servicio con publicidad en España y otros once países, medida que muchos de los fieles a la plataforma no han acogido del todo bien.

¿Qué supone?

Esta nueva opción supondrá una ganancia de dos euros y medio para el usuario a costa de asumir entre cuatro y cinco minutos de anuncios, la imposibilidad de descargar títulos, una limitación de catálogo y una calidad de imagen mejorable, según informó la propia compañía.

Aunque esta propuesta conlleva varios riesgos dentro de la actividad de Netflix. En total, identifica hasta 14 amenazas concretas a su apuesta.

Netflix en cifras

Durante el primer trimestre de este año, la plataforma recauda, encadenando así más de 30 trimestres de crecimientos continuados.

Con el nuevo modelo, Netflix no aporta muchas cifras, tan solo previsiones. La publicidad debería suponer a medio plazo para la empresa: el 10% de unos ingresos anuales que en 2022 terminaron por encima de los 30.000 millones de dólares. Es decir, Netflix aspira a lograr en el mermado mercado publicitario mundial unos 3.000 millones, pero en estos momentos, la publicidad online solo supone el 8% del total publicitario televisivo. Aunque en 2026, puede que lleguen al 10%

El futuro de la plataforma

Lo cierto es que los primeros pasos del nuevo plan de Netflix no son muy prometedores. Si nos ceñimos a las cifras, Netflix calcula haber perdido un millón de suscriptores en España de los aproximadamente diez millones que tenía.

Mientras ocurre esto, el sector defiende la idea de que la clave está en el diseño de la oferta y siguen creyendo en el potencial del éxito que puede suponer llevar adelante este proyecto.

Pero no solo Netflix ha hecho recortes en la cantidad, sino también en la calidad. Según datos de la fuente de Antenna, en el primer mes de enero, Estados Unidos, el 20% de los usuarios de Disney+ acogió la modalidad con anuncios. Sin embargo, fue un 14% de usuarios de HBO Max y un 9% de Netflix que decidieron apostar por este modelo. Aunque, bien es cierto que a finales del mes de febrero, las cifras aumentaron al 36%, 21% y 19%, respectivamente.

Lo que no sabemos es qué le deparara al gigante de las plataformas, pero lo que está claro que su objetivo es no perder ni un suscriptor más.