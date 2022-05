Polémica en Eurovisión 2022: Macedonia del Norte se plantea retirarse

Los seguidores del Festival de Eurovisión viven un nuevo eurodrama en el inicio de la semana de competición. Macedonia del Norte se plantea retirarse del concurso musical después de que Andrea, su representante, protagonizase un polémico momento al lanzar su bandera para poder posar ante los fotógrafos acreditados en la Opening Ceremony de este domingo.

🇲🇰 MRT is not happy with Andrea throwing her flag on the ground at the opening ceremony. They issued a statement saying they condemn "this scandalous behavior of our Eurovision representative" and consider "considering the possibility of her withdrawal" 👇https://t.co/GEMUf1m8M2 pic.twitter.com/o5Fm0xzx2c