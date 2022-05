4 Se lee en minutos M.C.



Eurovisión 2022 está a la vuelta de la esquina y todos los eurofans para disfrutar de la actuación de Chanel con su tema 'Slow Mo'. Tan solo quedan 12 días para que España defienda su tema más ambicioso en un certamen que históricamente reúne a todos los países del continente en pro de la música.

Pero esta cita tan esperada por mucho no es algo nuevo. El festival de Eurovisión lleva muchos años dando la nota y ofreciendo momentazos televisivos. Basado en el mítico Festival de San Remo, el primer Festival de la Canción de Eurovisión fue idea del expresidente de la Unión Europea de Radiodifusión (UER) Marcel Bezençon,. El fin último de la organización era unir a los pueblos en la música y dar a conocer al mundo la canción europea. Así pues, el primer certamen se celebró el 24 de mayo de 1956 en Suiza y participaron siete naciones. Este año, serán 39 los países que se unan en la celebración de Turín (Italia). Curiosamente la ganadora del primer concurso de la historia fue la representante del país anfitrión, Lys Assia, con el tema 'Refrain'.

Así se gestó un festival que hoy en día aglutina fans en todo el mundo y concursos previos, como ha sido el caso de este año en España, donde el Benidorm Fest se ha convertido en todo un fenómeno de masas donde se han dado a conocer nuevos artistas y, otros, más consolidados, han podido ampliar horizontes.

Pero esos solo fueron los primeros pasos. Durante la década de las 90, con la Guerra Fría y y la absorción de la red de Intervisión por parte de la UER en 2093, unida a la desintegración de Yugolasvia en 1992, hizo que muchos países, sobre todo del Bloque del Este, se unieran al festival. Este proceso continuó hasta el año 2005, cuando Bulgaria y Moldavia hicieron su debut.

Los últimos países miembros de la UER en debutar fueron Azerbaiyán y San Marino en 2008. Los únicos países europeos que aún no han participado son Ciudad del Vaticano, Liechtenstein y Kosovo (como estado independiente), si bien ninguno de estos países es miembro de la UER.

España en Eurovisión

Por su parte, España participa desde el año 1961, cuando quedó en novena posición con la canción 'Estando contigo' de Conchita Bautista. En 1999, España comenzó a formar parte del llamado 'Big Four', junto a Alemania, Francia y Reino Unido, al que se unió Italia en 2011 dando paso así al 'Big Five'. Estos países pasan directamente a la final del festival, sin tener que ir a la clasificación previa, ya que son los mayo0res contribuyentes económicos de la UER.

España no ha sido agraciado en muchas ocasiones en el concurso internacional pese a haber participado hasta en 60 ocasiones. Lo cierto es que solo ha ganado dos veces el Festival. La primera, en Londres en 1968, con la canción 'La, la, la' de Massiel, y la segunda en 1969, con 'Vivo cantando' de Salomé. Aunque solo haya ganado dos veces el festival, España ha conseguido altas posiciones varias veces: quedó en segunda posición en 1971, 1973, 1979 y 1995, y en la tercera posición en 1984.

Ya en el siglo XXI, el mejor resultado de España en Eurovisión ha sido un sexto puesto en 2001, con David Civera y el tema 'Dile que la quiero' en Copenhague seguido de Rosa López con su 'Europe's living a celebration' que quedó en séptima posición y Beth Rodergas con su tema 'Dime' que obtuvo un octavo puesto, ambas salidas de Operación Triunfo. En los años recientes, con Federico Llano como responsable de la delegación de RTVE en el festival, España fue obteniendo peores resultados, quedando en la mitad baja de la clasificación con las excepciones de 2012, cuando Pastora Soler devolvió al país de nuevo al top 10 con su tema 'Quédate conmigo'; y en 2014, cuando el tema 'Dancing in the Rain' de Ruth Lorenzo consiguió una décima posición, empatando a puntos con Dinamarca.

El país que más veces ha ganado

Desde los inicios de la historia de Eurovisión, Irlanda encabeza el ranking con siete victorias. El país se proclamó campeona en los años 1970, 1980, 1987, 1992, 1993, 1994 y 1996, siendo el único país que ha ganado hasta tres veces consecutivas.

Sin embargo, no ha vuelto a ganar desde la fecha, desde el año 2000 no supera la sexta posición en las clasificaciones y desde 2005 no ha superado las semifinales hasta en ocho ocasiones. Además, el intérprete irlandés Johnny Logan ha sido el único representante en ganar dos veces el festival de la canción, en 1980 y 1987.

El segundo país es Suecia, que ha conseguido proclamarse ganador hasta esta en seis ocasiones, siendo capaz de mantenerse en las primeras posiciones en las últimas ediciones. Sus victorias tuvieron lugar en 1974, 1984, 1991, 1999, 2012 y 2015.

Le siguen de cerca Francia, Luxemburgo, Reino Unido y Países Bajos con cinco victorias cada uno. Israel ha conseguido proclamarse campeó hasta en cuatro ocasiones, mientras que Noruega, Dinamarca e Italia han ganado tres veces.

