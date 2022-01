Petra Martínez y su divertido discurso en los Premios Feroz con mención al satisfyer

1 Se lee en minutos Alejandro Bermúdez



Los 'Premios Feroz' se entregaron en la noche del sábado 29 de enero y en ellos también hubo momentos destacados como el divertido discurso que dio Petra Martínez tras recibir el premio a 'Mejor actriz protagonista de una película', que incluyó una mención al satisfyer.

La interprete se subió al escenario asegurando estar muy contenta pero que "hay muchas cosas que las mujeres no sabemos, algunas de mi edad". Lo que nadie esperaba es que se estuviese refiriendo al satifyer, o como ella lo llamó, el "satisfeison".

"Es muy bueno, no sé si alguno de vosotros lo habéis utilizado pero es genial. Siento mucho que tenga que decir eso pero es que si no me callaba porque lo han dicho ya todo. Pensaba decir lo de que Javier Bardem, todo, todo. Y cada vez que pasaban y lo decías. Al final voy a salir diciendo que soy la mejor actriz, que yo no creo que sea la mejor actriz", continuaba la protagonista del momento entre las risas de los asistentes.

Sin embargo, Martínez continuó con sus palabras en clave de humor: "Yo me lo estoy creyendo cada vez más y cada vez más. Entonces, lo siento por mis compañeras que son todas maravillosas, pero lo siento mucho, la mejor actriz, soy yo", exclamó entre los aplausos y vítores del público.

"Así que muchas gracias. Gracias a este festival, que es la alegría de la huerta. Así que nada, muchísimas gracias", añadió finalmente para dar por concluida su intervención.

🌟 El premio Feroz a la mejor actriz protagonista de una película es para @PetraMartinezTV por ‘La vida era eso’ #Feroz2022 pic.twitter.com/R2ot425FK1 — Premios Feroz (@PremiosFeroz) 29 de enero de 2022

