'Minabo', el videojuego que se ha vuelto viral en redes

'Minabo' está en boca de todos. DevilishGames ha confirmó a finales del año pasado que el videojuego español, 'Minabo-A walk through life', estaría disponible para consolas, lo que ha despertó cierta hilaridad en las redes sociales. Como cabía esperar, el peculiar nombre de este juego no ha pasado desapercibido entre los medios y usuarios, que no han parado de hacer bromas al respecto desde entonces, al mismo tiempo que felicitar a la compañía por un desarrollo que levanta una gran expectación entre el público.

La compañía ya confirmó el lanzamiento del juego para principios de 2023 en todas las plataformas (PC, Xbox, Switch y PlayStation). Llegará en formato digital, traducido a nueve idiomas y con un precio de 34,99 euros.

Se trata de un juego de simulación social en el que el usuario camina por la línea de vida a través de un nabo que irá creciendo y prosperando en las relaciones sociales, en función de lo que haga el jugador. El nombre del juego ha provocado que sea tendencia en las redes sociales.

El objetivo es establecer relaciones sociales y cuidarlas para no perderlas. A través de una apariencia simpática y visualmente bonita, pretenden crear una historia dura. Según la página web de DevilishGames, el usuario se hará preguntas como: '¿Cambiarías algo de tu pasado?' o '¿Qué pasaría si no hubiese sido un cretino con ese amigo de la infancia?'. También remarcan que en este videojuego no hay dos vidas iguales.