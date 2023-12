Última hora del caso Daniel Sancho, en directo: así están siendo los momentos más complicados para su familia durante esta Navidad

La restricción se extiende hasta el final del procedimiento judicial

En la vista sobre la petición de medidas cautelares, la Fiscalía se ha mostrado a favor de que no se difundan imágenes de Daniel Sancho obtenidas en el centro penitenciario o en sus redes sociales sin su consentimiento: "Son imágenes totalmente ajenas al proceso", ha dicho la fiscal del caso. Por su parte el letrado de la familia de Sancho, Mario Bonacho, ha defendido que Mediaset ha difundido durante meses expresiones injuriosas sobre Daniel que afectan a su imagen pero que además tienen "un impacto directo en el ámbito internacional y se saben en Tailandia", de manera que el acusado de asesinato puede enfrentarse al juicio "sin garantías procesales, sin derecho a una defensa digna". Ha defendido que no se exige a Mediaset que no hable del proceso penal, de manera periodística, sino de la vida privada Daniel Sancho hasta el fin del procedimiento, que de no tomarse darían pie al grupo periodístico "a seguir fisgonenado para apuntarse el tanto".