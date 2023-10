El último mensaje de WhatsApp que envió Álvaro Prieto, el cordobés de 18 años desaparecido en Sevilla

Álvaro Prieto, el joven desaparecido en Sevilla el pasado 12 de octubre / Agencias

Desde el jueves 12 de octubre alrededor de las 7 de la mañana, el joven de 18 años que jugaba en el equipo juvenil del Córdoba CF continúa desaparecido, siendo la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla, el último lugar donde se vió al joven. Tanto la Policía Nacional como los miembros de la Unidad Militar de Emergencias se han desplegado por los alrededores de la estación sevillana, aunque tras más de dos horas de búsqueda, se han retirado sin ningún éxito.

El rastreo comenzó en la noche del 15 de octubre alrededor de las 21:00 horas y acompañados de la unidad canina especializada, se ha intentado encontrar algún indicio que diese con el rastro del joven de 18 años. Por el momento, lo que se sabe es que el cordobés viajó a Sevilla el jueves 12 de octubre para pasar una noche de fiesta, teniendo previsto regresar a la mañana siguiente en tren hasta Córdoba. Sin embargo, se ha podido conocer que se quedó sin batería en el teléfono y perdió el tren hacia su ciudad natal.

"O se lo ha llevado el coche y le han hecho de todo o le atropella un coche"

Las últimas imágenes que se tienen de Álvaro Prieto corresponden al momento en que el personal del tren insta al joven a bajar del convoy debido a que subió a otro tren sin el billete correspondiente, y este se dirigió a la avenida Kansas City. Además, ha trascendido en las últimas horas el que fue su último mensaje de WhatsApp a las 7:22 de la mañana, dirigido a sus padres, en el que decía: "Voy para la parada", avisándoles de que se dirigía a la estación para volver a Córdoba.

La comunicación y el rastro del joven se cortaron en ese preciso momento, desde el cual no se ha sabido más de él. Ha sido su propia madre quien ha explicado su hipótesis en 'Onda Cero', dejando claro que su hijo no ha desaparecido de forma voluntaria. La madre del joven baraja dos opciones: "Se encuentra impotente, que no puede ni llamar ni comprarse un billete. Por eso yo miraba en la cuenta si él había comprado otro billete. Entonces, le dice a la azafata lo que le pasa, pero pasan de él. A partir de aquí, tengo que buscarme la manera de irme para Córdoba. Andando no se iba a venir, pues un coche. Un coche se para y una de dos: o se le ha llevado el coche y le han hecho de todo o caminando por ahí, le atropella un coche", señaló su madre.