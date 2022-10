Un menor de 14 años apuñala a un compañero de instituto en Murcia

Un adolescente de 14 años resultaba herido este lunes por la mañana al ser apuñalado en su instituto, presuntamente por un compañero de la misma edad, indican fuentes sanitarias y policiales.

Los hechos tuvieron lugar sobre las nueve y media de la mañana, hora a la que Emergencias recibía varias llamadas para alertar de que un menor precisaba de ayuda sanitaria urgente, porque había sido acuchillado por otro joven. El escenario, el Instituto de Educación Secundaria Alfonso Escámez, en el municipio costero de Águilas.

Según apuntaron las mismas fuentes, uno de los menores atacó al otro por la espalda, tras lo cual echó al correr y se marchó del lugar. Al lugar se movilizó una ambulancia, para atender al herido. Afortunadamente, detallan fuentes sanitarias, la cuchillada no alcanzó zonas vitales y la vida del menor no corre peligro. De hecho, no llegó a quedar inconsciente tras la agresión.

Dado que el sospechoso está del todo identificado, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad esperan dar en breve con él y ponerlo a disposición de la Fiscalía de Menores, ya que no ha cumplido la mayoría de edad. Se enfrentaría a un delito de lesiones.

No es la primera vez que se ve esta violencia en centros educativos de la Región. En febrero de este año, un menor de 13 años, alumno del colegio Monteagudo de Murcia, apuñaló a un profesor, que tuvo que ser trasladado a un centro sanitario, aunque su estado no era de gravedad.

