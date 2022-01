Nueve menores heridos al volarse un castillo hinchable en la feria de Valencia

Las fuertes rachas de viento registradas a última hora de este martes han provocado que se haya volado una de las construcciones hinchables de la feria de Mislata (Valencia). La conselleria de Sanidad ha confirmado que hay nueve menores heridos, dos de ellos de carácter grave. Según ha podido saber Levante-EMV, diario que pertenece a este grupo, Prensa Ibérica, las personas heridas de gravedad son dos niñas de 8 y 5 años que han salido despedidas del hinchable y se han golpeado contra el suelo y contra uno de los puestos del mercadillo de la feria de Mislata. Entre ellos, también hay cinco menores que han sido atendidos en el hospital de Manises, dos de los cuales están en observación.

Las ambulancias SAMU han trasladado a las dos menores graves al Hospital la Fe y al Hospital Clínico de València, respectivamente. Algunos padres también han llevado con sus propios vehículos a sus hijos a los hospitales.

El suceso ha tenido lugar sobre las 20 horas y, al parecer, el hinchable no estaba anclado al suelo. En el momento del incidente habían unos 10 menores dentro de la atracción.

Hasta el recinto se ha desplazado el alcalde, Carlos Fernández Bielsa, así como diversos ediles y el técnico municipal de Industria, que ha realizado una primera inspección. “Hasta el momento no tenemos más datos de la causa, más allá de las fuertes rachas de viento, pero desde el ayuntamiento vamos a abrir una investigación para esclarecer qué ha pasado, aunque la propia Policía Nacional desarrolle también la suya”, ha manifestado el mandatario, que ha dado orden de suspender toda la actividad de la feria en los días anteriores.

📹 Vídeo dels @BombersValencia en la zona de l’incident a la fira de Mislata, revisant les instal•lacions per descartar que hi haguera atrapats baix l'unflable. Els nostres millors desitjos de recuperació per als menors afectats que han sigut atesos pels mitjans sanitaris. pic.twitter.com/0yIZTVlzXj