Una treintena de migrantes acogidos en San Fernando de Henares temen quedar en la calle

Llevan varios meses llamando a diario a un teléfono para pedir asilo. Nadie les responde. Tampoco encuentran la solución en la web de la Oficina de Asilo, competencia del Ministerio del Interior, ni entre las oenegés que gestionan sus centros. Con el paso de los días, decenas de migrantes que viven en la Comunidad de Madrid temen acabar en la calle sin poder formalizar su petición de protección internacional antes. Un miedo que, en el caso de las personas reubicadas en San Fernando de Henares, cada vez está más cerca de hacerse realidad.

Varias entidades han puesto la voz de alarma después de que se les haya comunicado por escrito a 29 personas que el sábado 16 no podrán seguir en el albergue en San Fernando de Henares (gestionado por la Cruz Roja) en el que habían sido realojados. Así que, "en unos días, podrían quedarse literalmente en la calle". Lo cuenta Soraya Corredor, de Bienvenixs Refugiadxs, quien denuncia algunas de las dificultades por las que pasan ahora: ni todos saben español, inglés o francés, ni pueden acceder a cursos de formación profesional, ni tienen apenas dinero o recursos para poder empezar a crear una vida en España, ni pueden acceder a recursos destinados a la situación de sinhogarismo. Es la sociedad civil la que, asegura, trata ahora de suplir esas carencias.

Por eso este viernes salen a protestar a las 16 h. por las calles de San Fernando de Henares. Aunque no es la primera vez que emprenden a cabo una acción para que se les escuche. Diáspora del CAED de Carabanchel, reubicados en San Fernando de Henares, Aranjuez y Mejorada del Campo, ya estuvieron en huelga de hambre para protestar por la imposibilidad de ejercer sus derechos, entre otros la solicitud de asilo. Ahora han pedido ayuda para seguir: "Con el Ramadán, las fuerzas empiezan a flaquear", cuenta Corredor.

Además, este mes de marzo, más de un centenar de de ellos han presentado una queja conjunta ante el Defensor del Pueblo para denunciar la situación junto a una treintena de oenegés. "No facilitar el acceso a esta protección internacional impide la protección y el acceso a derechos básicos como la asistencia sanitaria, legal, psicológica o la posibilidad de formación", advierten las ONG promotoras de la iniciativa 'Sin citas no hay derecho'.

Sin derechos

Porque esa primera cita, la que no consiguen concertar, es clave para pedir asilo. Es en ella cuando los solicitantes consiguen un documento que acredita su condición de demandantes de protección, exigido por el Ministerio de Inclusión para acceder a una plaza del sistema de acogida de protección internacional. "Con ello, España está incumpliendo sistemáticamente tanto legislación nacional como europea en materia de asilo", aseguran varias entidades.

Indican que en los últimos días han tenido conocimiento de que grupos reducidos de migrantes han conseguido esa primera cita de asilo, "a la que no han podido ir con la preparación que requiere, por la falta de asistencia legal que prestan las oenegés que prestan el servicio".

"No obstante -añaden-, las personas reubicadas el albergues fuera del CAED (Centros de Acogida de Emergencia y Derivación), no están teniendo acceso a la cita y se encuentran en una situación muy vulnerable"." Desde estos centros se está limitando el acceso a servicios médicos y tanto los servicios legales como de traducción son muy escasos por no decir inexistentes, limitando las salidas al exterior y excluyendo la posibilidad de recibir visitas. En muchos casos son asociaciones de vecinas y colectivos los que están asumiendo la búsqueda de soluciones para que estos menores no duerman en la calle y reciban formación de español", aseguran.