Isaac Marcet, CEO de PlayGround: "La única solución es apagar la IA, prohibir su monetización, porque la naturaleza castiga cualquier pretensión de ser dios"

¿Cuál sería su propuesta para salvar a la prensa de su desaparición a manos del monopolio tecnócrata?

Ante la ofensiva real de Google y Meta contra las noticias, cuya veracidad no han sabido regular, invito a la unión de todos los medios de comunicación del planeta a exigir a sus gobiernos una alianza para acabar con el modelo de negocio llamado “la economía de la atención”, que engancha incluso a los niños y que está obligando a medicarlos. Y que, en manos de la IA, resulta una tecnología demasiado poderosa: nadie puede aspirar a ser dios. Hay tecnologías que deberían prohibirse, porque conducen a la destrucción del planeta.

La invención del reloj mecánico fue a su juicio la gran maldición de la historia. ¿El reloj mató al destino? ¿Qué diferencia supuso pasar de medir el tiempo por la luz solar o la clepsidra a hacerlo por un sistema de poleas?

Sustituyó el destino por el concepto de “futuro”. Marcó un ritmo inédito, lineal y constante en el universo, donde nada es constante y la línea recta no existe. Creímos que el tiempo lineal nos ordenaría, pero nos ha hecho caóticos y dispersos, y esclavos. Para el hombre antiguo, el reloj era el ritmo del corazón y su medida, relativa y aproximada.

¿He ahí la causa del actual desfase de nuestra civilización frente a la naturaleza?

Sí. Junto al contubernio protestante y burgués, el descubrimiento de América, el nacimiento del capitalismo y la deuda bancaria, generó la gran promesa del progreso: invirtiendo iríamos a mejor. Pero sucedió a costa del medioambiente, el lenguaje, los afectos, el silencio, la paz.

“El futuro se convierte en una droga, nos causa ansiedad, y el capitalismo fue la manera de hacerla productiva”. ¿De ahí que vivamos para trabajar en lugar de trabajar para vivir?

Trabajo viene de “tripalium”, que es un objeto de tortura con tres palos que se utilizaba para los esclavos. El trabajo para nuestros ancestros era espantoso, nunca honroso. De golpe se implanta la ética del trabajo: protestantismo puro y duro. El capitalismo es una fábrica de futuro, te obliga a mirar siempre adelante, pero estamos en un momento paradójico en el que el futuro ha destruido nuestro futuro. Elon Musk, el futurista por excelencia, quiere llevarnos a otros planetas porque habremos destruido la Tierra, e implantar IA en nuestras conciencias. Pero ¿no será más sencillo reducir la producción, dejar de consumir tanto, como decía Walter Benjamin, para evitar la destrucción?

El lenguaje de la informática –sostiene– “es fascista y misógino”. El futurismo de Marinetti, alabando velocidad, violencia y misoginia, denostando el intelecto y la ecología, está en la base del fascismo, vale, ¿pero por qué lo compara con el andamiaje tecnofinanciero?

A partir del nacimiento del futuro se impone una visión binaria del mundo, basada en opuestos, mientras la mitología y la poesía nos enseñan que estamos en continua metamorfosis y que somos andróginos. El lenguaje informático se basa en unos y ceros, símbolos unívocos y bipolarizados que nos convierte en máquinas confrontadas, violentas, fascistas, y por eso estamos en una guerra civil mundial.

Compara internet con el mito de Frankestein, “un monstruo hecho a base de nuestros trozos de vida, o sea nuestros datos”, ¿pero la red no era la democratización del saber?

El doctor Frankestein alumbra el monstruo por ego y por deseo de crear un ser superior que salvará vidas y nos hará inmortales. Exactamente lo mismo que sueña Silicon Valley: crear un gran dios, o sea una IA, que todo lo solucione y prediga el futuro. Pero de golpe esa creatura arremete contra su creador, que es lo que ha ocurrido en la historia de la humanidad. Recuperando el mito de Prometeo, la gran profeta Mery Shelley nos cuenta que las tecnologías van a ser lo que nos destruya. Y que cuando nos demos cuenta no nos quedará otra opción que acabar con ellas, tal y como le ocurre a Víctor Frankestein o como ya hizo Jennifer Doudna con su herramienta capaz de editar genes ad infinitum, convirtiéndose en la máxima reguladora de su propio descubrimiento.

¿Qué es la EA (estupidez artificial)?

Inteligencia, palabra acuñada por Cicerón, significa inter-llegere o leer entre líneas, que es precisamente lo que no sabe hacer la IA: idiotez artificial (sería más exacto que estupidez); una técnica simplista, que puede ser todo menos inteligente, y que nos convertirá en máquinas.

La última astracanada de Elon Musk apunta a que dejaremos de trabajar por obligación y sólo lo haremos por placer, pero ¿no es cierto que la IA no hará sino acelerar la rueda de la codicia y la deuda eterna?

Está cometiendo el mismo error que Keynes, que predijo que gracias al progreso el hombre hoy estaría trabajando 15 horas a la semana, cuando no solo dedicamos a ello el tiempo estricto del trabajo, sino que toda la proyección en redes, las relaciones humanas, la “espiritualidad” new age, todo está enfocado a ser más competente en tu trabajo: todo es un tripalium, una tortura para acumular dinero. Por esto el máximo exponente de la new age es Silicon Valley, cuando la espiritualidad siempre fue anti capitalista y revolucionaria.

Noticias relacionadas

Está convencido de que el capitalfuturo nos ha abocado al apocapitalismo, donde ¿sólo matando el “futuro” puede renacer la civilización?

No queda otro remedio. La única solución es apagar la IA, prohibir su monetización, porque la naturaleza castiga cualquier pretensión de ser dios. ¿Creemos realmente que podemos ser inmortales, dioses infinitos, sin consecuencias?