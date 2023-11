Sorteo 11 del 11 de la ONCE, en directo: hora y dónde verlo, los premios...

El 11 del 11

El Sorteo del 11 del 11 nació en el 2011, como no podía ser de otra manera, como una iniciativa para celebrar el aniversario de la lotería de la ONCE. La elección del 11 de noviembre no fue casualidad; esta fecha, con sus múltiples onces, simboliza la identidad única de la organización y se convirtió en un emblema para el sorteo anual.