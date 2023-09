Estos son los problemas en el día a día de 'El Centauro', el hombre con el pene más grande del mundo

Roberto Esquivel / THE SUN

Desde que era un adolescente, Roberto Esquivel Cabrera ha sufrido complicaciones por el tamaño tan inusual de su pene: 48 centímetros y 900 gramos. El originario de México admite que para estar más cómodo debe atárselo a la pierna y que dormir boca abajo no es una opción.

Apodado como 'El Centauro', Roberto, de 56 años, se considera como una persona con discapacidad debido a su miembro. No puede salir a la calle con normalidad por las molestias que le genera su pene. Sin embargo, no se termina de cumplimentar su candidatura y de momento, su condición no es considerada como una discapacidad como tal.

Además, el mexicano fue acusado de exhibirse delante de menores, hecho por el que fue deportado de Estados Unidos cerca de 1990.

Las consecuencias del tamaño del miembro de Roberto

El mexicano soñaba con ser una estrella pornográfica años atrás, pero pronto daría por vencido este sueño cuando las complicaciones eran más pesadas de lo habitual. Infecciones de orina, problemas sexuales y problemas para trabajar son algunas de las cosas por las que pasa Roberto diariamente.

No le contratan en ninguna empresa y tiene problemas para caminar. Además, recibe ayudas del Estado y los doctores solo le dicen que "lo mejor que puede hacer es tener un pene de tamaño normal para que no sufra y para mantener relaciones sexuales y tener hijos".

Roberto confiesa que nunca ha tenido pareja, pues el tamaño de su miembro horroriza a las mujeres ahora y ya lo hacía cuando era más joven.

Los expertos examinan la condición de Roberto

A consecuencia de averiguar si el tamaño del pene del mexicano era natural y real, un doctor, mediante una tomografía computarizada (que también se usa para detectar el cáncer), alegó que la dimensión real del miembro de Roberto era de 18 centímetros y que el resto solo era prepucio y piel inflamada.

Según los investigadores, no se descarta la posibilidad de que Roberto haya podido utilizar pesas cuando era más joven para alargar el tamaño de su miembro, y por ende, ahora esté experimentando las consecuencias de esta mala práctica.