iryo abre la venta de billetes flexibles para 2024 con una oferta especial: 10 millones de viajes desde 11 euros

Tren de Iryo

2 Se lee en minutos



El operador privado español de Alta Velocidad ha anunciado la apertura de la venta de billetes para el año 2024 con una oferta exclusiva del 6 al 20 de septiembre, por la cual los interesados podrán comprar sus billetes flexibles desde 11 euros para viajar a todos los destinos en los que opera iryo.

La compañía ferroviaria, la primera en abrir la venta de billetes para el próximo año, quiere así reforzar su compromiso con los viajeros que deseen planificar sus desplazamientos con mayor antelación. Además, por si no lo sabías, iryo es la única empresa de trenes que ofrece billetes flexibles a todo tipo de cambios (fecha, hora, cancelación, cambio de titular...), y sin tarifas restrictivas en todas sus modalidades. Para ampliar esa flexibilidad, se puede realizar a través de la opción + Abierta en las tarifas Singular Only YOU e Infinita.

De esta manera, sus clientes no pierden su dinero innecesariamente y pueden efectuar, sin presiones, ciertas modificaciones en sus billetes. Para, Guillermo Turner, director de Ventas de iryo, lo más importante es focalizarse en el cliente y en la experiencia de viaje. Según indica el mismo: “Estamos muy satisfechos de poder anunciar esta nueva campaña a través de la que queremos seguir facilitando a los consumidores una oferta económica y de calidad a precios asequibles que les permita organizar sus viajes con antelación”.

La apuesta por la experiencia a bordo

La empresa ferroviaria, que comenzó sus operaciones el 25 de noviembre de 2022, está formada por una flota de 20 trenes eléctricos de última generación, fabricados con un 95% de materiales reciclables. Así mismo, todos sus trenes funcionan y son propulsados con energía totalmente renovable.

Aún hay más, porque dentro de su innovadora experiencia, iryo ofrece a sus clientes 4 clases de confort con una oferta personalizada para cada viajero: Infinita, Singular Only YOU, Singular e Inicial. Todas las zonas del tren poseen en sus asientos reposabrazos individuales que incluyen enchufes USB y estándar, además de acceso gratuito a Wifi, con la opción de conectividad 5G. Y es que, iryo se distingue entre sus competidores por el confort que ofrece, que también se aprecia en sus butacas de cuero y en el espacio que hay entre ellas, el mayor en el mercado ferroviario. A lo anterior, hay que sumarle una cuidada propuesta gastronómica para todos sus viajeros, ya sean clientes que viajan por ocio o por negocios.

Noticias relacionadas

Sus destinos más destacados son: Madrid, Barcelona, Zaragoza, Valencia, Cuenca, Sevilla, Málaga, Córdoba, Alicante, Tarragona, Albacete, entre otros. Además, iryo ha firmado acuerdos con empresas de transporte y turísticas para ofrecer viajes combinados con estos destinos y otros, proporcionando a los viajeros una experiencia integral y versátil. La compañía con los trenes más modernos quiere convertirse en la opción preferencial de movilidad en España para pasajeros que buscan la comodidad en los viajes.

Recuerda que la promoción para conseguir tu billete desde 11 euros con iryo es hasta el 20 de septiembre.