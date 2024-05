Esta es la multa de 200 euros con la que te puedes encontrar cualquier día: la famosa infracción que cometemos a diario

El coche es uno de los métodos de transporte más utilizados y, por mucho que trates de seguir el reglamento al pie de la letra, no es un secreto para nadie que de vez en cuando se escape alguna norma. Esto es propio de los conductores que usan el coche a diario, que, habituados a su forma de conducir, no son conscientes de numerosas infracciones que cometen en el trayecto.

Sin embargo, basta que nos pongan una multa para acordarnos de esta infracción para siempre, acompañándolo del recuerdo de esos 100 o 200 euros que nos hemos gastado para cumplir con la sanción estipulada.

No ceder el paso, no respetar un stop o simplemente no hacer lo conveniente al circular por una rotonda son suficientes razones para que se produzca un percance en la carretera con más vehículos implicados. Si quieres saber cómo evitar cometer una de las infracciones más comunes, a continuación te lo contamos detalladamente.

Esto es lo que ocurre si no te paras en esta situación

Observamos varias veces a lo largo del día numerosos semáforos que hacen más fácil la señalización para peatones y conductores. Cuando se ponen en verde para los coches, estos circulan tranquilamente, a diferencia de cuando están en rojo. No obstante, aunque estos dos colores tengan una función clara, hay uno que no: el ámbar.

Mientras que muchos vehículos se detienen al ver las luces amarillas, otros aceleran y ponen en riesgo la seguridad de peatones distraídos. Pasar rápidamente antes de que se ponga el semáforo en rojo está considerado como una sanción, y la DGT estipula que los vehículos deben de detenerse en casi todos los casos, a excepción de cuando se tenga que dar un frenazo brusco que ponga en peligro la integridad de los ciudadanos.

Es así como, en su artículo 146, la DGT indica que: "puede multar a cualquier coche que se salte un semáforo en ámbar". Por lo tanto, lo mejor será que cuando vuelvas a ver esta luz amarilla te pares, pues solo así evitarás pagar los 200 euros y la retirada de puntos del carnet.