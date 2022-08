TikTok, Instagram y Facebook pueden ver lo que haces fuera de la app

La próxima vez que des clic a un enlace desde TikTok, Instagram o Facebook estarás dejando que conozcan más detalles de ti de lo que crees. Y es que las tres plataformas rastrean tu actividad incluso cuando sales de su aplicación sin pedirte permiso, ganando acceso a datos sensibles como tu dirección, número de tarjeta de crédito o contraseñas.

Así lo ha destapado una investigación independiente del desarrollador Felix Krause, exempleado de Google y Twitter especialista en privacidad, en la que se detalla que esas redes sociales, usadas por miles de millones de personas en todo el mundo, incrustan código en las páginas web que visitan los usuarios para seguir recopilando datos de su comportamiento. Todo sin el consentimiento ni de los usuarios ni de los navegadores, como Safari, Firefox o Chrome.

Cuando estás deslizando tu dedo en Facebook, Instagram y TikTok y clicas a un enlace para entrar a una página web, esas aplicaciones abren un "navegador dentro de la aplicación" en lugar de redirigirte a un enlace externo para así poder retener más tiempo a sus usuarios dentro de la plataforma. Los tres gigantes sociales aprovechan esa realidad para incrustar un código JavaScript en esos navegadores que funciona como un rastreador, lo que les permite seguir rastreando y recopilando la actividad de los usuarios.

💥 New Post: Instagram & Facebook tracks everything you do on any website in their in-app browserhttps://t.co/dj5CMJUwHc pic.twitter.com/LvWXGa34N2