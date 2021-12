Con el cono principal con baja actividad, en La Palma preocupan los gases del volcán

Los centros de emisión de lava del cono principal del volcán de Cumbre Vieja se encuentran muy poco activos y el gran problema que genera ahora la erupción son los gases, que están dificultando el acceso a viviendas e incluso, las obras para finalizar la nueva carretera a Puerto Naos.

El director técnico del Plan de Emergencias por Riesgo Volcánico de Canarias (Pevolca), Miguel Ángel Morcuende, ha señalado en la rueda de prensa posterior a la reunión de los comités técnico y científico que el panorama que presenta este viernes la erupción es "sensiblemente parecido" al registrado el jueves en cuanto a las coladas.

Al respecto, la portavoz científica, María José Blanco, ha indicado que desde el foco efusivo situado al oeste del cono principal la lava sigue discurriendo por un tubo volcánico que tiene varios jameos, y del que parten dos coladas que se desplazan, también al oeste, sobre las anteriores.

Vista del penacho eruptivo desde la patrullera de la @guardiacivil a las 13.00 hora canaria / View of the eruptive plume from the @guardiacivil patrol boat at 1:00 pm Canarian time pic.twitter.com/By3rP4vho0