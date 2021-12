La UME prevé que la erupción del volcán de La Palma "no durará más de un mes"

El comandante de emergencias de la Unidad Militar de Emergencias (UME), José Alberto Gallego, ha señalado este jueves que la estimación del final de la erupción en el volcán de La Palma es "que no va a durar más de un mes, aunque diariamente se va cambiando la previsión".

Gallego ha trasladado a la ministra de Defensa, Margarita Robles, que el volcán se encuentra en "tendencia descendente" en una visita al Cuartel General de la UME para recibir información actualizada sobre las operaciones que está llevando a cabo la Unidad en la isla.

En esta visita, la titular de Defensa ha apuntado que este "tipo de misiones" requieren de apoyo psicológico para la población y para el contingente desplazado, al tiempo que ha felicitado a la UME por el trabajo realizado.

Actualmente en esta operación cuenta con un total de 237 militares, 186 de la UME y 51 pertenecientes al Ejército de Tierra, con un total de 77 medios, entre ellos vehículos de reconocimiento NBQR, drones y pequeñas máquinas cargadoras.

