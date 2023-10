MUFACE, los baremos de los médicos, las pólizas 'low cost'... la sanidad privada busca salidas: "Tenemos un problema" /

Un hospital privado en Barcelona. / Ricard Cugat

¿Es la sanidad privada un negocio rentable?. Grupos hospitalarios, aseguradoras, médicos de ejercicio libre o políticos se reúnen este viernes en Madrid para dar respuesta a esa y otras cuestiones que les preocupan. El sector, dicen desde dentro, ha experimentado un crecimiento constante. Pero, sobre la mesa, hay varias inquietudes: la quiebra del modelo MUFACE, los bajos baremos que las aseguradoras pagan a los médicos, las listas de espera, las pólizas low cost... Asuntos que, señalan, les están dañando. "Tenemos un problema y queremos buscar soluciones", admite a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el representante nacional de profesionales de ejercicio privado de la Organización Médica Colegial (OMC), José Luis Alcibar.

La OMC es, junto al Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM), la propulsora del IV Congreso Nacional de Ejercicio Privado de la Sanidad, una jornada en la que, como reza su convocatoria, distintas voces analizarán "las principales amenazas y oportunidades a las que se enfrentan los facultativos". En el programa se habla de abordar temas como "baremos desfasados", los que pagan las aseguradoras, que hacen "insostenible" el ejercicio médico en el ámbito privado; la escasez de especialistas, la relación profesional de los médicos con las compañías de seguros o la quiebra del modelo MUFACE.

Con motivo de un encuentro ante el que hay gran expectación, José Luis Alcibar reflexiona para este diario sobre esos asuntos que inquietan a un sector que lleva meses de convulsión y donde, por otro lado, presumen, gracias al desarrollo de nuevas infraestructuras sanitarias, al nacimiento y aumento del número de compañías de seguros dedicadas a salud o la inversión en tecnología médica, entre otros factores, en lo económico al menos, vive momentos de bonanza.

Una situación de conflicto

"Ahora mismo vivimos una situación de conflicto, derivado de la presión asistencial que se ha incrementado en los últimos tiempos, más a raíz de la pandemia, y unas discrepancias en cuanto al honorario que percibe el médico y lo que cree que debe percibir. Existe un grado de insatisfacción muy grande entre los profesionales: el costo de la vida de los últimos 20 años se ha incrementado con el IPC y los costes de gestión de su actividad liberal han ido subiendo y las remuneraciones, no", se explica el doctor Alcibar.

La OMC y el Colegio de Médicos de Madrid organizan un congreso sobre la sanidad privada en el que abordan cuestiones como la quiebra del modelo MUFACE. / EPE

Se remite a cómo se ha ido ajustando el mercado para esos médicos que, en un porcentaje altísimo, ejercen como autónomos y, en el 70% de los casos, estima, siguen sin percibir una subida en sus honorarios. "Antes tenías a un grupo de pacientes que eran privados, privados, que pagaban de su bolsillo y, con las políticas agresivas de las compañías aseguradoras, captando a todo el paciente subsidiario de hacer uso de la medicina privada y otro tipo de estrategias como las pólizas low cost, etcétera, el costo de la actividad ha crecido mucho y los ingresos, no", se queja.

Y sus compañeros, resume, se están dando cuenta de que "ya no les merece la pena seguir con esta actividad". El mercado "se ha ajustado por sí mismo y hemos llegado a la situación en la que estamos ahora", abunda el representante colegial.

Los pacientes deciden

Al encuentro de Madrid, acudirá el doctor Ignacio Guerrero, presidente de la Unión Médica Profesional (UNIPROMEL), que representa a gran parte de los médicos de ejercicio libre. Hace apenas unos días, el facultativo explicaba a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA que unos 250.000 profesionales -no solo médicos- trabajan en el sector como autónomos. Anunciaba que va a liderar la Unión Profesional de Trabajadores Autónomos de la Sanidad Privada para poder iniciar una negociación colectiva frente a las compañías aseguradoras y lograr un convenio que regule las relaciones laborales de esos profesionales que colaboran en hospitales, policlínica o centros privados.

"Si no hay un pacto de precios, los médicos van a facturar sus servicios de forma libre, entregando copia (al paciente) para que esté informado de cuánto le cubre su póliza", señala el doctor Guerrero

"Estaremos en Madrid y se va a explicar como quedará la situación del sector a partir de enero de 2024. Si finalmente las compañías aseguradoras no aceptan la negociación colectiva y persisten en el abuso de posición de dominio imponiendo sus baremos, si no hay un pacto de precios, los médicos van a facturar sus servicios de forma libre a las compañías y entregando copia (al paciente) para que esté informado de cuánto le cubre su póliza y cuál es el precio del médico. Quizás la diferencia tengan que reclamarla como reembolso de gastos o realizar copagos", detalla.

Buscar soluciones

El doctor Alcibar abunda: sin ánimo de buscar culpables, el Congreso de la sanidad privada busca salidas a los distintos frentes abiertos: "Como vivimos esta realidad y tenemos un problema, queremos buscar soluciones". Porque, dice, la realidad es la que es. Por ejemplo, que, por primera vez, se están dando listas de espera en las consultas de la privada y eso hace que los pacientes se quejen: "Eso solo pasaba en la pública y ahora también se ve en este sector".

El doctor Alcibar recrea una situación que, asegura, se está registrando en esas consultas: pacientes que llaman para coger cita con un especialista diciendo que es de una compañía aseguradora y se la dan para dentro de un mes y, cuando es un paciente puramente privado -que paga directamente la consulta-, le dan cita para el día siguiente.

"Yo creo que eso es algo de lo que los pacientes también se quejan, porque son vulnerables a esta situación. No sé si es una buena práctica, yo no la practico ni recomiendo que se haga, pero sí hay quien se queja de esa situación. Los motivos que han llevado a algunos profesionales a hacer eso es establecer un trato preferencial en aquellas actividades que les son más rentables", asegura.

El modelo MUFACE

El representante colegial también habla del tema MUFACE: "Yo, como vocal nacional, escucho a los vocales de muchos colegios. Hay grandes ciudades -como Madrid, Sevilla, Málaga, Barcelona..., cita- donde las personas que contratan un seguro privado o son colectivos de empresas o pacientes privados que deciden tener esta cobertura para agilizar la atención".

Hay ciudades más pequeñas "donde la dependencia del asegurado funcionario es muy importante para los médicos de la privada y es verdad que la financiación de ese sistema es deficitario", dice el doctor Alcibar

Pero, continúa, hay ciudades más pequeñas "donde la dependencia del asegurado funcionario es muy importante para los médicos de la privada y es verdad que la financiación de ese sistema es deficitario. Se le tiene que dar una vuelta. Ya no es que el médico gane poco dinero con esa actividad, es que las aseguradoras también están diciendo que con el dinero que está presupuestado no llega para todo lo que demanda al colectivo. Sí es un sistema que está en quiebra y a algunos médicos les pasaría bastante factura porque, en esas zonas donde no hay tanta disposición de profesionales, pueden verse comprometidas ciertas consultas".

Concentración de funcionarios ante MUFACE. / EPE

Otro aspecto que se abordará en el encuentro nacional de la medicina privada es la supuesta falta de facultativos. Ahí, el doctor José Luis Alcibar, disiente. "Voy a ser polémico, pero es un mito. En realidad somos de los primeros países de la Unión Europea con más profesionales por 100.000 habitantes y tenemos un sistema de formación de médicos en la universidad y de especialistas, que es la joya de la corona. No faltan profesionales. Lo que falta es que esos profesionales estén motivados para hacer su trabajo. Uno de los problemas que hay en la sanidad española, tanto en la pública como en la privada, que son vasos comunicantes, es la infrafinanciación", concluye.

La ley de equidad

Desde la patronal de los hospitales privados, el jueves trasladaban otra preocupación que, en este caso, atañe a la esfera política y no pasa por los problemas internos que aquejan al sector. La Alianza de la Sanidad Privada Española (ASPE) mostraba "el desconcierto generado y la enorme inquietud en el sector ante las propuestas en materia sanitaria incluidas en el anuncio del acuerdo de gobierno de coalición PSOE-Sumar en caso de investidura del candidato Pedro Sánchez".

MUFACE, los baremos de los médicos, las pólizas 'low cost'... la sanidad privada busca salidas: "Tenemos un problema" / Archivo

Noticias relacionadas

Las medidas vertidas en el mencionado acuerdo, apuntan, "tendrán un alto coste en materia sanitaria para el ciudadano, fundamentalmente en tres ejes: aprobación de Ley de Equidad y su "consecuencia directa en la ausencia de colaboración público-privada"; derivado también de lo anterior, "la inviabilidad práctica" de llevarse a efecto el anuncio de "acabar con las listas de espera con una ley de tiempos máximos"; y, por último, añaden, la reducción de la jornada laboral a 37,5 horas "y cómo repercutiría en la necesidad de aumentar las plantillas en las empresas sanitarias".

Esta situación, concluyen, se daría cuando existe "un grave déficit de profesionales sanitarios, tanto en medicina como en enfermería. La situación no tiene visos de mejora sin medidas urgentes que permitan mitigar el problema a corto plazo, por lo que esta legislación laboral provocaría una enorme adversidad", zanja ASPE.