5.500 millones de euros al año: el coste de las fracturas por fragilidad en España

Personas mayores en una residencia de ancianos.

Cada dos minutos se produce en España una fractura por fragilidad a causa de la osteoporosis: 330.000 al año. Va a más porque cada vez vivimos más años. Se estima que, en una década, el número de este tipo de fracturas se incrementará en un 30%. Sociedades científicas y entidades de mayores piden que, con prioridad, el que es un problema de salud pública de enorme calado, entre en la agenda política sanitaria. Y enfatizan: si el coste total sanitario asociado a la fragilidad en nuestro país, fue, en 2019, de 4.300 millones de euros -un 3,8% de la partida total, por encima de la media europea- se prevé que en el año 2030 ese gasto alcance los 5.500 millones de euros.

En general, en España, 1 de cada 5 personas mayores de 50 años sufrirá una fractura osteoporótica -vertebral, de cadera, de muñeca u hombro-, lo que afecta negativamente a su calidad de vida causándoles dolor, inmovilidad o dependencia y desembocando en un aumento de la mortalidad. Lo explica la Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición (SEEN). En concreto, un 13.4% de los pacientes que sufrieron una fractura de cadera en nuestro país fallecieron al año siguiente, según el estudio Prospective Observational study on burden of hip fractures in Spain (PROA, por sus siglas en inglés).

Rostro femenino

Las mujeres con menopausia son una de las principales afectadas por la osteoporosis y el riesgo de desarrollar esta enfermedad es mayor cuanto más temprano ocurre este periodo fisiológico. Hasta un 23% de las mayores de 50 años padece la enfermedad. Se agrava con la edad y alcanza un 80% en las mayores de 80, apunta la sociedad científica. Afecta a la densidad mineral y la calidad de los huesos produciéndose una disminución de la masa ósea que provoca un hueso frágil y con más posibilidad de romperse.

La Sociedad Española de Endocrinología y Nutrición es una de las sociedades científicas que forma parte de la Plataforma para la Prevención de Fracturas por Osteoporosis que, desde su nacimiento, en marzo de 2022, batalla por dar visibilidad a este problema que, insisten, va en aumento. Entre sus socios, también, la Asociación Española con la Osteoporosis y la Artrosis (AECOSAR), la Asociación Española para el Estudio de la Menopausia (AEEM), la Asociación Española de Fisioterapeutas (AEF) o la Confederación Española de Organizaciones de Mayores (CEOMA).

Sinónimo de dolor

Entre todas las entidades, han suscrito un manifiesto que pretende llegar más allá de las cifras. Las fracturas por fragilidad son sinónimo de dolor, de disminución de la movilidad y de un mayor grado de dependencia. Limitan la movilidad, condicionan el estado emocional e, incluso, provocan mayor discapacidad que patologías como la enfermedad del Parkinson y algunos tipos de cáncer, advierte la Plataforma.

De cara al Día Mundial de la Osteoporosis -que se conmemora el próximo 20 de octubre-, han lanzado un manifiesto en el que piden, entre otras cuestiones, promover programas de prevención, especialmente enfocados a las personas mayores; conseguir que todos los pacientes tengan un proceso asistencial igualitario, sin diferencias entre comunidades autónomas, o apostar por "una investigación científica sólida con datos epidemiológicos actualizados".

Registros de fracturas

También, inciden, es necesario seguir potenciando la implantación de registros a nivel nacional y por comunidades. Los actuales se quejan, todavía no son suficientes para reflejar "el verdadero impacto de las fracturas por fragilidad en la sociedad española". Existen dos de nivel nacional, uno es el Registro Nacional de Fractura de Cadera y otro, es el registro REFRA (REgistro Español de FRActuras).

"Los registros actuales no son suficientes. No representan sino una porción de las fracturas por fragilidad que se están produciendo todos los días en España", indica el doctor Naranjo

Ambos están coordinados por sociedades médicas o grupos de médicos interesados. El primero "tiene el beneplácito del Ministerio de Sanidad, aunque no ha dado el paso de asumirlo oficialmente y financiarlo", explica a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA el doctor Antonio Naranjo, miembro del Comité Científico de la Plataforma para la Prevención de Fracturas por Osteoporosis y reumatólogo del Hospital de Gran Canaria Dr. Negrin.

El registro REFRA, añade, se gestiona desde la Sociedad Española de Investigación Ósea y Metabolismo Mineral (SEIOMM) e incluye no sólo fracturas de cadera. "Se podría decir que los registros actuales no son suficientes aparte de que no cubren a todos los hospitales. Por lo tanto, no representan sino una porción de las fracturas por fragilidad que se están produciendo todos los días en España", indica el especialista.

Código de fractura

Porque, puntualizan desde la Plataforma, un total de 83 hospitales españoles disponen de una Unidad de Coordinación de Fracturas, un nuevo modelo asistencial multidisciplinar que garantiza la evaluación, el seguimiento y el tratamiento más adecuado de los pacientes que han sufrido un episodio de este tipo. Aunque se ha registrado un incremento con respecto al año 2022, esta cifra representa tan sólo el 15% del total de centros hospitalarios, un porcentaje insuficiente.

Una persona en silla de ruedas. / AYUNTAMIENTO DE CORNELLÀ

La generalización de las Unidades de Coordinación de Fracturas o FLS (Fracture Liaison Services, en inglés) evitaría 1.249 fracturas por fragilidad, según los informes realizados por la Fundación Internacional de Osteoporosis (IOF, por sus siglas en inglés). Los especialistas recomiendan su implantación porque suponen la estructura organizativa "más eficaz" para reducir el riesgo de sufrir nuevas fracturas en pacientes que ya han tenido una previamente.

En España, desgrana el doctor Naranjo, las unidades más consolidadas son las del Hospital de Igualada (Barcelona); del hospital de Gran Canaria Dr. Negrin, del Hospital Nuestra Señora de Gracia (Zaragoza), del Hospital Clínico o el Infanta Leonor, de Madrid; la del Valle de los Pedroches, en Córdoba, de los servicios sociosanitarios de Badalona, del Hospital Clínico de Santiago y del Hospital Virgen Macarena, en Sevilla.

Coordinación con Primaria

Además, añade el reumatólogo, es fundamental que exista una coordinación entre Atención Primaria y Atención Especializada para mejorar la atención de estos pacientes. Quienes ahora suscriben el manifiesto para trabajar a fondo en la prevención piden que los registros faciliten la creación de un código protocolizado de diagnóstico consensuado a nivel nacional, conocido como código de fractura por fragilidad.

"Sabemos que una vez ocurre la primera fractura, el riesgo de desarrollar otra es mucho mayor", señalan los especialistas

Noticias relacionadas

Permitiría "una correcta identificación de pacientes con sospecha con la consiguiente detección de los casos y establecimiento de un tratamiento adecuado". El doctor Naranjo explica que actualmente no existe nada similar en nuestro país. "Se trata de incluir en las plataformas informáticas de los médicos de Atención Primaria una alerta cuando el paciente ha sufrido fractura, de manera que dicha alerta conlleve acciones de estudio y tratamiento con el objetivo de evitar nuevas fracturas", señala.

El principal reto de los médicos es, precisamente, ese: evitar las fracturas osteoporóticas, remarca la doctora María Cortés Berdonces, coordinadora del Grupo de Metabolismo Mineral Óseo de la SEEN. "Sabemos que una vez ocurre la primera fractura, el riesgo de desarrollar otra es mucho mayor, por lo que tenemos que conseguir detectar todos los casos para llevar a cabo un estudio y un tratamiento antes de que ocurra una segunda", concluye la médico.