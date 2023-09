Sarna: los dermatólogos alertan de la ola de contagios y el "fracaso" de los tratamientos para la enfermedad

Los casos de sarna siguen subiendo.

Los dermatólogos llevan tiempo advirtiéndolo: la sarna (escabiosis) sigue "en continuo aumento" en España. Una enfermedad infecciosa -prevalente a nivel global- que afecta a la piel y, remarcan, está protagonizando un aumento sostenido de número de casos en los últimos años, tendencia que se vio incrementada coincidiendo con la pandemia de coronavirus. A los especialistas les preocupa ese incremento, pero también otro aspecto. Cuantos más casos se dan, "más patente se hace el fracaso" de los tratamientos para curar esta infección, los que les plantea "nuevos desafíos".

Así lo ha reflejado un estudio -observacional, transversal y multicéntrico- impulsado por la Academia Española de Dermatología y Venereología (AEDV) en colaboración con el Grupo de Trabajo de Epidemiología y Promoción de la Salud de la sociedad científica publicado bajo el título de 'Características clínicas y epidemiológicas de pacientes diagnosticados de escabiosis en España: oportunidades de mejora. Estudio transversal multicéntrico CLINI-AEDV' en la revista Actas Dermo-Sifiliográficas.

Ola de contagios

Pese a que no hay registros de incidencia de la enfermedad, tanto a nivel global como en España, la sociedad indica que "se disponen de datos indirectos como el aumento de prescripciones de fármacos destinados a su tratamiento, descrito en un estudio realizado por la AEDV, que indican que su frecuencia está aumentando en los últimos años".

"Es posible que todavía estemos en una ola de intensificación de contagios de sarna, y en este estudio, se observan aspectos en el manejo de los casos que se pueden mejorar, y que pueden justificar parte de los fracasos terapéuticos", reconoce la doctora Cristina Galván, primera firmante del estudio de la AEDV, quien también ha asegurado que "trabajar en la mejora de las deficiencias encontradas ayudará a un mejor control de la enfermedad y a evaluar la efectividad actual de los escabicidas (tratamientos) disponibles".

15 comunidades autónomas

La recogida de datos para la realización del trabajo se realizó de forma prospectiva en los meses de abril y mayo de 2023, dentro de la plataforma CLINI-AEDV de la Academia Española de Dermatología y Venereología, que facilita la realización de estudios colaborativos entre dermatólogos. En este estudio participaron 44 especialistas de 15 comunidades autónomas, que reclutaron en sus consultas 186 casos de escabiosis activa.

Niños en un colegio. / EPE

El rango de edad de los pacientes fue de 0 a 91 años, siendo la mitad jóvenes menores de 28 años. Aunque se presuponía que en la actualidad eran más frecuentes formas atípicas de escabiosis, el 92% de los casos presentaban escabiosis típica, lo que facilita su reconocimiento, apuntan los dermatólogos.

Destaca que un 65% de los pacientes diagnosticados en las consultas de dermatología "había recibido tratamiento escabicida previo para el episodio en curso". De estos pacientes, sólo un 36% había recibido y cumplimentado "una pauta terapéutica adecuada y que incluyera el necesario tratamiento simultáneo de personas convivientes, y un 50% no tuvo a su disposición un documento escrito y claro con las recomendaciones".

Una elevada proporción de los casos de sarna atendidos ha recibido tratamiento previo pero en muchos casos no ha resultado eficaz

Añade la sociedad científica que "una elevada proporción de los casos de sarna atendidos actualmente en las consultas de dermatología en España ha recibido tratamiento previo. Sin embargo, subrayan, "con frecuencia en estos pacientes el tratamiento prescrito no ha sido eficaz, y en gran parte de estos casos, no se había cumplimentado de forma correcta".

Trabajar coordinados

Al tratarse de una enfermedad contagiosa cuya frecuencia está aumentando, "y en la que se confirma la dificultad para eliminarla con los tratamientos disponibles", los autores del trabajo consideran importante la coordinación entre dermatólogos, médicos de Atención Primaria y salud pública para optimizar los tratamientos y el control comunitario de la enfermedad".

La doctora Galván insiste: "reconocer los casos y los brotes con la mayor diligencia posible y conseguir el tratamiento de todos los contactos cercanos a los afectados es clave" así como, por parte de los dermatólogos, "colaborar en la formación y trabajar en equipo con los organismos de salud pública y con compañeros de asistencia primaria, de pediatría, de enfermería, de los servicios de urgencias y de otras especialidades cómo geriatría y alergología".

Nuevos fármacos

Noticias relacionadas

La dermatóloga, vicepresidenta de la International Association for the Control of Scabies (IACS, por sus siglas en inglés) y miembro de la Fundación Lucha Contra las Infecciones, también recalca que "la sarna puede afectar a cualquier persona, de cualquier edad, situación de salud y condición socioeconómica", frente a la creencia errónea de que "es una enfermedad de tiempos pretéritos, vergonzante y relacionada con la suciedad y la pobreza".

Los dermatólogos concluyen lanzando un mensaje de calma y explican que este estudio ha detectado "claros puntos donde pueden implementarse mejoras" y que existen distintos estudios dirigidos al "desarrollo de nuevos fármacos con mayor actividad escabicida, buen perfil de seguridad y de uso más sencillo", lo que facilitará el tratamiento de la enfermedad.