La vacuna rusa frena la entrada a España de los viajeros de América Latina

España aduce razones técnicas para no reconocer la vacunación de los ciudadanos, muchos de ellos de América Latina, que quieran entrar en nuestro país y han recibido la rusa Sputnik V, cuya homologación está pendiente por parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en ingles). Un problema "mal resuelto", admiten a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA los médicos de Sanidad Exterior, que está bloqueando la entrada a nuestro país de numerosos ciudadanos de países donde, como Argentina o Venezuela, la Sputnik V se administró de forma masiva.

Así lo explica a este diario Mar Faraco, presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior, quien precisa que, en la actualidad, salvo en el caso de Chile y Uruguay, cuyos ciudadanos sí pueden entrar como turistas, desde el resto de América Latina sólo se puede acceder a nuestro país si se trata de un viaje por una circunstancia excepcional -y siempre con una PCR o test homologado o un certificado de recuperación- o si se está "correctamente vacunado", es decir, con una de las cuatro vacunas contra la covid-19 autorizadas en Europa: Pfizer, Moderna, AstraZeneca y Janssen.

"Venir vacunado con la Sputnik es como cero, es como si no llevaras nada", explica la doctora Mar Faraco.

"Venir vacunado con la Sputnik es como cero, es como si no llevaras nada", explica Faraco. Si ese viajero ya está en suelo español por los citados motivos excepcionales y ha recibido la vacuna rusa, la solución que aporta el Ministerio de Sanidad, tal y como consta en la última actualización de la Estrategia de Vacunación del Ministerio de Sanidad, la número 9, es que, ya en nuestro territorio, acuda a un centro sanitario donde se le administraría una dosis adicional de uno de los cuatro antígenos aprobados en Europa.

Un problema por resolver

"Aunque no sean vacunas homologadas en el continente europeo me atrevo a decir que evidentemente son vacunas y por tanto no tendrían que ser un obstáculo para la movilidad entre continentes o la entrada en el continente europeo". Son palabras del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, el pasado verano, durante su visita a Argentina, un país donde la Sputnik V fue administrada de forma masiva, al ser preguntado si consideraba que haber sido inmunizado con el suero desarrollado por Rusia no debería ser "un obstáculo" para la movilidad y, en concreto, para la entrada en España y la Unión Europea.

"Es un problema por resolver, porque si la OMS aceptara la Sputnik, que ya está tardando, España la aceptaría. Pero al no estar homologada, esa no la cuenta. La gente de Sudamérica realmente no puede venir por las vacunas que están recibiendo en sus países", añade la presidenta de la Asociación de Médicos de Sanidad Exterior.

La vacuna se está administrando en países como Argentina, Bolivia, Honduras, Guatemala, México, Nicaragua, Paraguay o Venezuela. La diferencia con la china Sinovac-CoronaVac es que esta sí tiene la autorización de la Organización Mundial de la Salud para uso de emergencia. En el caso de la rusa, precisamente la OMS reinició este jueves su análisis y realizará nuevas inspecciones en las plantas donde se fabrica.

Revisar datos en curso

La autorización de vacunas frente a la covid-19 es competencia de la Agencia Europea de Medicamentos y se realiza a través del llamado rolling review, un mecanismo excepcional por el cual se van evalúan los datos conforme se van generando, explican a EL PERIÓDICO DE ESPAÑA desde la Agencia Española del Medicamento y Productos Sanitarios (AEMPS).

El Comité de Medicamentos de Uso Humano (CHMP, por sus siglas en inglés) de la EMA, en el que participan los técnicos de la AEMPS, es el encargado de revisar los datos de los estudios en curso, a medida que estos están disponibles, precisan.

Las autorizaciones, según detallan desde este organismo, únicamente se otorgan una vez evaluados datos de investigación preclínica, clínica y de calidad de la vacuna. Es decir, una vez que se garantiza que son seguras son "seguras y eficaces y que se fabrican bajo los estándares de la UE en instalaciones aprobadas y certificadas de acuerdo con los altos estándares farmacéuticos compatibles con la comercialización a gran escala".

Europa sigue evaluando cuatro vacunas: Novavax, Sputnik, Sinovac y Sanofi; un proceso sobre el que la EMA no aporta detalles

En este proceso de evaluación estarían desde hace meses cuatro vacunas: Novavax, Sputnik, Sinovac y Sanofi. Curevac se retiró del proceso de autorización el pasado 12 de octubre. La de la compañía estadounidense (Novavax) -que el grupo español Zendal ha estado fabricando en O Porriño (Pontevedra)- si todo marcha como se espera, podría recibir la autorización en las próximas semanas por parte de la EMA. Otra, sería la de la farmacéutica francesa Sanofi que ya anunció el 28 de septiembre que paraba el desarrollo de su candidato de vacuna con ARNm.

Además, siguen bajo la lupa europea la vacuna china (Sinovac) y la rusa Sputnik V. "Por cuestiones de confidencialidad, debido a que son procesos todavía en marcha, no es posible proporcionar información sobre el punto en que se encuentra cada evaluación", indican desde la AEMPS. Este diario ha podido saber que precisamente serían "razones técnicas" las que aducen las autoridades españolas para, en la línea europea, no dar por buenos los certificados de los ciudadanos vacunados con el suero ruso.

Rusia pide reconocimiento

Hace apenas unos días, el Ministerio de Sanidad ruso indicaba en un comunicado que ha alcanzado un acuerdo con la Unión Europea para mantener consultas con el objetivo de pactar el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación contra el coronavirus. Las negociaciones estarían en marcha y se han pactado "una serie de consultas de expertos para acordar los principales parámetros legales y técnicos para el reconocimiento mutuo de los certificados de vacunación".

Rusia confía en que su vacuna esté autorizada antes de que acabe el año

Trabajos que tendrían como objetivo, precisamente, eliminar los obstáculos al movimiento de ciudadanos rusos en la UE y viceversa. El Ministerio resaltó la semana pasada que representantes de la EMA podrían visitar el país el próximo diciembre para certificar la que es la primera vacuna registrada contra el coronavirus, aunque el organismo europeo no se ha pronunciado en este sentido.

Los datos de la industria

Actualmente existen ocho vacunas contra el coronavirus aprobadas en todo el mundo, cuatro de ellas de uso en Europa al contar con el visto bueno de la EMA. Las investigaciones sobre nuevas vacunas continúan y en estos momentos hay otras 114 en ensayos clínicos, de las que 23 están ya en la última fase de investigación, según datos recopilados por la patronal Farmaindustria.

La industria farmacéutica espera concluir el presente año con la fabricación de 12.000 millones de vacunas frente al coronavirus a nivel mundial y duplicar esta cantidad durante 2022

La industria farmacéutica espera concluir el presente año con la fabricación de un total de 12.000 millones de vacunas frente al coronavirus en todo el mundo y duplicar esta cantidad durante 2022. A finales del mes de septiembre, la producción de la vacuna del coronavirus superó la marca de 7.500 millones de dosis. La producción comenzó a mediados de diciembre, por lo que esta cifra de producción se ha logrado en apenas nueve meses.

Según el informe elaborado por Farmaindustria, a final del pasado mes de septiembre, nueve meses y medio después de aprobarse la primera vacuna contra la covid-19, la producción alcanzó los 7.500 millones de dosis, gracias a que hasta 83 plantas de producción situadas en 70 países están participando en la fabricación de las sustancias necesarias para producir esas dosis.

El horizonte de 2022

El ritmo de producción de vacunas de todo el mundo está fabricando 1.500 millones de dosis al mes. Se estima que esta capacidad continúe en aumento. En cuanto a las previsiones de producción, Farmaindustria indica que las previsiones de entidades como la consultora internacional Airfinity, Unicef o la Universidad de Duke, en Estados Unidos, apuntan a unos 12.000 millones de dosis a finales de 2021, suficientes para vacunar a la población adulta mundial.

Además, con los datos recopilados, la patronal estima que, de cara a junio de 2022, la producción total de vacunas alcanzará los 24.000 millones, un horizonte en el que los suministros de dosis probablemente superarán la demanda que se genere en todo el mundo.

